Vainqueur surprise après un départ canon chez le PSG la saison passée (1-2), l'OL se présentera dans une configuration similaire au Parc des Princes lundi. Avec potentiellement une stratégie très semblable.

Faut-il copier ce qui a fonctionné ou trouver une autre parade pour surprendre l'adversaire ? Le staff de l'OL a gagné une journée de plus pour répondre à cette question philosophique, même si on imagine que le plan n'a pas varié après le report du choc face au PSG à lundi. Six mois après la victoire surprise au Parc des Princes, Paulo Fonseca et ses troupes retrouvent le champion de France et d'Europe en titre. Une rencontre repoussée, mais qui mettra aux prises les deux premiers de Ligue 1.

Merah faux 9 ? Un dispositif qui pourrait ressembler à celui d'avril dernier

Monaco ou Lille sera néanmoins repassé devant, les deux clubs s'affrontant ce dimanche à 15 heures. Les Lyonnais, eux, tenteront de trouver la parade pour reproduire "l'exploit" de l'exercice précédent. Pour cela, useront-ils d'une stratégie similaire ? On se souvient que pour arracher ce succès, ils avaient fait confiance au duo Endrick - Afonso Moreira pour mener l'attaque. Khalis Merah, lui, prenait la position de faux 9. Derrière, Ruben Kluivert évoluait tantôt comme troisième central, tantôt en latéral gauche dans une organisation à quatre ou cinq défenseurs.

Le gamin de Meyzieu devrait à nouveau être utilisé à ce poste plus haut sur le terrain, surtout que Loïs Openda et Pavel Šulc sont blessés. Reste la question des profils à mettre à ses côtés ? Ernest Nuamah retrouvera-t-il son rang de titulaire, alors que Kaïl Boudache a enchaîné deux présences dans le 11 consécutives ? Pour accompagner un de ces deux joueurs, est-ce que Julien Duranville sera choisi ? Avec la suspension de Keito Nakamura, qui aurait été précieux par sa qualité technique, les options sont réduites.

L'OL trouvera-t-il ses Endrick et Moreira ?

À première vue en tout cas, les Rhodaniens devraient garder une partie du plan qui avait bien réussi l'an passé. "Ça ne m'étonnerait pas que Paulo Fonseca lance un 4-4-2 avec un milieu en plus et deux attaquants qui vont vite. Comme ça a fonctionné, et qu'il aime bien rester dans ses certitudes, il pourrait remettre ce schéma tactique", prévoyait notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.

Mais qui seront les Endrick et Afonso Moreira de 2026-2027 ? Les deux offensifs avaient fait énormément de mal à l'arrière-garde parisienne. "Des tueurs sur le peu d'occasions qu'ils ont eues", ajoutait Quentin Vieira, pensionnaire de l'Académie de l'OL entre 2015 et 2019. Savoir exploiter la moindre opportunité de contre sera primordial. Pour ça, il faudra des jambes, ainsi que de la qualité de pied pour donner le ballon dans les bons espaces.

Le PSG a les cartes en main, peu importe la bonne volonté de son adversaire

Mais ne soyons pas dupes non plus. Même privé de quatre titulaires - Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia - le PSG a les clés du duel. "La variable d'ajustements, ce sera le Paris Saint-Germain, confirmait Nicolas Puydebois. Fera-t-il tourner ou pas, son état d'esprit... Même avec ton meilleur 11, tu ne seras jamais plus fort qu'eux. Encore plus s'ils sont sur une bonne prestation face au Barça. Et ils voudront reprendre la première place." Vainqueurs 4-2 du FC Barcelone mardi, les Franciliens ont montré qu'ils étaient bien de retour après un début de saison raté.

D'autant plus que Luis Enrique l'a clairement affirmé samedi : sa formation veut reprendre les commandes du championnat et effacer l'affront d'avril 2026. "Avec ce qui s'est passé l'année dernière, ils voudront remettre les pendules à l'heure", soulignait justement Quentin Vieira. Il faudra donc montrer bien plus qu'à Hoffenheim (3-0), dans tous les compartiments du jeu, pour ne serait-ce qu'exister un peu lundi. Mais l'OL a prouvé que sur 90 minutes, il pouvait s'élever à la hauteur de l'enjeu.