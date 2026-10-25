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Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
Pavel Sulc lors d’OL – Go Ahead Eagles (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : grosse tuile pour Pavel Šulc

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Victime d'un pépin physique au genou, Pavel Šulc pourrait être forfait jusqu'à la fin de l'année civile. Le secteur offensif de l'OL commence à souffrir sérieusement.

    Déjà privé pour au moins deux semaines de Loïs Openda, l'OL devra se rendre à Paris, et gérer bien d'autres rencontres, sans un second atout offensif. Forfait pour le voyage en Allemagne jeudi (défaite 3-0 à Hoffenheim), Pavel Šulc est touché au genou. D'après L'Équipe, le ménisque du Tchèque est récalcitrant, et le force à être au repos pour plus de deux mois. En effet, nos confrères annoncent qu'il ne reviendra pas avant 2027.

    Un gros coup dur pour l'Olympique lyonnais, alors que son joueur polyvalent restait sur deux buts dans un style qui lui est propre. Il a largement participé aux succès contre Crystal Palace (3-2) et Nice (2-1). Paulo Fonseca sera donc privé de trois attaquants pour le choc de lundi face au PSG (20h30). Rappelons en effet que Keito Nakamura est suspendu. Les solutions du staff dans ce secteur de jeu se réduisent.

    Corentin Tolisso a des douleurs aux adducteurs

    L'entraineur portugais en dira sûrement davantage ce dimanche en conférence de presse. Peut-être évoquera-t-il aussi le cas Corentin Tolisso. Toujours selon le quotidien national, le capitaine rhodanien a les adducteurs qui grincent. Voilà qui explique son temps de jeu réduit sur les deux dernières sorties (30 minutes à chaque fois). Si on y ajoute la pulbagie de Tyler Morton, on constate que le physique commence déjà à tirer chez plusieurs cadres de cette formation.

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    1 commentaire
    1. Dark phalus
      Dark phalus - dim 25 Oct 26 à 8 h 42

      J'espère que Fonseca va donner sa chance à Alejandro Gomez Rodriguez, l'an passé, à chacune de ses apparitions il a montré de bonnes choses, marquant notamment en coupe de France et en Europa League.

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