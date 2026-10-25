L'OL officialise un partenariat avec Monster Energy jusqu'en 2028

L'Olympique lyonnais a annoncé la signature d'un partenariat avec la marque de boissons énergisantes pour deux saisons, jusqu'en juin 2028. Cette collaboration doit notamment permettre au club de renforcer l'expérience proposée aux supporters au Parc OL.

L'OL continue d'étendre son réseau de partenaires. Le club lyonnais s'associe à Monster Energy. C'est une entreprise internationale présente dans l'univers des boissons énergisantes, dans le cadre d'un accord. Il s'étendra sur les deux prochaines saisons. Accompagnée par l'agence de marketing SPORTFIVE, cette collaboration va permettre de développer des animations autour des rencontres disputées à Décines.

Une expérience renforcée au Parc OL

Présente dans plus de 140 pays, la marque américaine est notamment connue pour son engagement dans les disciplines mécaniques et celles à forte intensité. Avec cet accord, elle entend développer sa présence dans le football français en s’appuyant sur la communauté de supporters lyonnais. L'objectif affiché est de proposer une expérience plus immersive aux spectateurs du stade. Des activations autour des matchs doivent permettre de rapprocher le partenaire des fans et de renforcer la dimension événementielle des rencontres à domicile. Toutefois, les modalités précises de ces opérations n’ont pas été détaillées dans l’annonce.

Un accord jusqu'en juin 2028

Prévu jusqu’en juin 2028, cet accord vient compléter les collaborations commerciales de l’Olympique lyonnais. Il s’inscrit dans la stratégie du club visant à diversifier ses partenariats et à développer les animations proposées au Parc OL, en parallèle de ses activités sportives.