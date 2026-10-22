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Keito Nakamura lors de Lens - OL
Keito Nakamura lors de Lens – OL (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)

OL : Keito Nakamura suspendu un match ferme après son expulsion face à Nice

  • par Enzo Catolino
  • 3 Commentaires

    • Expulsé dimanche lors de la victoire de l'Olympique lyonnais face à l'OGC Nice (2-1), Keito Nakamura sera de retour face à Angers. Le Japonais a été puni d'un match de suspension.

    L'OL a terminé son match face à l'OGC Nice dimanche à dix contre onze après l'expulsion de Keito Nakamura. Entré en jeu à la 61e minute, l'ailier a passé seulement une dizaine de minutes sur la pelouse. Il a reçu un carton rouge direct à la 70e minute. Son intervention, pied haut, a touché Mohamed Abdelmonem au niveau du ventre. Une décision conforme aux attentes selon la Direction de l'arbitrage.

    Cette exclusion a compliqué la tâche des Lyonnais dans la dernière partie de la rencontre. Réduits à dix, les hommes de Paulo Fonseca ont dû poursuivre leurs efforts en infériorité numérique pour finalement finir par s'imposer 2-1 face aux Niçois, malgré un but refusé à Elye Wahi dans les dernières secondes.

    Attention au sursis

    Après son passage devant la commission de discipline ce mercredi, le Japonais connaît sa sanction. Il sera absent face au Paris Saint-Germain, mais reviendra très vite. En effet, l'instance lui a infligé une rencontre de suspension ferme, et une autre avec sursis. Cela signifie qu'il retrouvera le groupe pour la réception d'Angers le samedi 31 octobre.

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    3 commentaires
    1. Koko
      Koko - jeu 22 Oct 26 à 7 h 50

      Bonne nouvelle si ce n'est qu'un match. De même pour le nicois qui n'est pas blessé et que ce geste malheureux de Nakamura lui a fait plus de peur que mal.

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    2. Avatar
      brad - jeu 22 Oct 26 à 7 h 54

      ça va, c'est conforme à ce que j'attendais , verdict normal on voit bien qu'il ne regarde que le ballon , enfin il va manquer quand même , son remplaçant certainement Duranville devra augmenter son curseur face à Hakimi ou son remplaçant.

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    3. Avatar
      olgoneforever - jeu 22 Oct 26 à 7 h 57

      Bonjour tous... Un match pour Keito donc.
      " Une décision conforme aux attentes selon la direction de l'arbitrage " : donc tout le monde est content ...
      On perd un joueur pour une rencontré importante tout de même.
      Juste une question: mardi soir Pacho du Qsg se fait shooter la tête par Fermin Lopez du Barça , ko puis énorme bosse sur le haut du front.
      Quelle a été la sanction?

      Signaler

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