Expulsé dimanche lors de la victoire de l'Olympique lyonnais face à l'OGC Nice (2-1), Keito Nakamura sera de retour face à Angers. Le Japonais a été puni d'un match de suspension.

L'OL a terminé son match face à l'OGC Nice dimanche à dix contre onze après l'expulsion de Keito Nakamura. Entré en jeu à la 61e minute, l'ailier a passé seulement une dizaine de minutes sur la pelouse. Il a reçu un carton rouge direct à la 70e minute. Son intervention, pied haut, a touché Mohamed Abdelmonem au niveau du ventre. Une décision conforme aux attentes selon la Direction de l'arbitrage.

Cette exclusion a compliqué la tâche des Lyonnais dans la dernière partie de la rencontre. Réduits à dix, les hommes de Paulo Fonseca ont dû poursuivre leurs efforts en infériorité numérique pour finalement finir par s'imposer 2-1 face aux Niçois, malgré un but refusé à Elye Wahi dans les dernières secondes.

Attention au sursis

Après son passage devant la commission de discipline ce mercredi, le Japonais connaît sa sanction. Il sera absent face au Paris Saint-Germain, mais reviendra très vite. En effet, l'instance lui a infligé une rencontre de suspension ferme, et une autre avec sursis. Cela signifie qu'il retrouvera le groupe pour la réception d'Angers le samedi 31 octobre.