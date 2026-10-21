Verra-t-on de jeunes latéraux en action jeudi à Hoffenheim ? Paulo Fonseca a emmené avec lui Steve Kango et Angel Garcia, qui "pourraient avoir du temps de jeu."

À force de tirer sur les organismes, Zachary Athekame et Abner vont-ils finir par défaillir ? Pour l'instant, les deux arrières enchaînent les titularisations, faute de mieux et de concurrence chez les latéraux. À gauche, Mohamed Ouedraogo et Nicolas Tagliafico sont blessés ou en reprise. À droite, Clinton Mata n'apporte plus les mêmes garanties. Reste Ruben Kluivert, capable d'évoluer des deux côtés, ou les jeunes ? C'est peut-être cette solution que choisira Paulo Fonseca jeudi contre Hoffenheim (21 heures). Il a en tout cas convoqué Steve Kango et Angel Garcia.

Le premier n'est pas un inconnu. Il compte six apparitions officielles avec les professionnelles en 2025-2026. Mais cette saison pour l'instant, il n'a pas eu sa chance. Son compère, dont la progression a été retardée par des pépins physiques, fait lui pour la première fois le voyage avec les grands. "Zachary et Abner n'ont pas beaucoup de remplaçants potentiels. Ils ne pourront pas jouer 90 minutes à tous les matchs. C'est pourquoi nous avons emmené les jeunes à ces postes. Ils pourraient avoir du temps de jeu", a confié le Lusitanien ce mercredi.

Angel Garcia était attendu plus tôt dans le groupe

L'occasion en tout cas pour le staff de voir ce que valent ces garçons de 19 et 18 ans. Surtout le gaucher, qui n'a pas beaucoup de séances d'entraînement avec le groupe. "On croit beaucoup en lui pour l'avenir. J'aime sa vocation offensive. J'estime en ce moment que Steeve est plus près du haut niveau car Angel a commencé à travailler avec nous cette semaine, a expliqué Paulo Fonseca. Il devait être avec nous cet été, mais il s'est blessé, idem plus récemment. Il a seulement pu intégrer le collectif maintenant. Cela a confirmé ce que je pense de lui, mais il a besoin d'un peu de temps pour connaître notre jeu et s'adapter."