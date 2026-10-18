OL : Ruben Kluivert, un profil très utile pour la rotation

Avec deux latéraux gauches sur le flanc, Paulo Fonseca apprécie de pouvoir compter sur Ruben Kluivert. Un défenseur qu'il peut aligner à différents postes.

À gauche, l'OL avait normalement trois solutions, et devait être à l'abri. Mais en ce milieu du mois d'octobre, il a déjà perdu Mohamed Ouedraogo pour de longs mois, et Nicolas Tagliafico pour trois semaines. Abner, qui a déjà beaucoup joué, se retrouve sans véritable concurrence, si ce n'est celle de Ruben Kluivert. Après avoir remplacé dans l'axe Moussa Niakhaté ces derniers jours, le Néerlandais pourrait œuvrer à gauche dimanche face à Nice (20h45).

"Ça change des choses dans cette configuration pour la dynamique offensive"

Par sa vitesse et sa puissance, le footballeur de 25 ans parvient à compenser certaines lectures défensives encore un peu hésitantes. Son profil soulage d'ailleurs Paulo Fonseca, puisqu'il peut évoluer partout derrière. Et comme à droite, Zachary Athekame aura pareillement besoin de souffler à un moment, l'ancien joueur de Casa Pia se révèle précieux. Car dans ce secteur aussi, il n'y a pas grand monde pour suppléer le Suisse (Clinton Mata ou Steeve Kango). "Zachary et Abner n'ont pas beaucoup d'alternatives pour souffler. Ruben, naturellement, est une option pour être décalé à gauche ou à droite. Il l'a déjà fait la saison passée, et même cette année à Anderlecht (1-2), a rappelé le Portugais samedi. Ça change des choses dans cette configuration pour la dynamique offensive, mais c'est une éventualité."