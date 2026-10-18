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OL - Nice : la LFP mise sur le flou pour sensibiliser à la santé visuelle

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • À l'occasion de la journée mondiale de la vue, la Ligue de football professionnel organise une campagne de sensibilisation lors de la 8ᵉ journée de Ligue 1 et de la 9ᵉ journée de Ligue 2. Le match entre l'OL et l'OGC Nice sera notamment au cœur de cette opération.

    Ce week-end, le football est au service de la prévention. La Ligue de football professionnel (LFP), s'associe à Essilor pour attirer l'attention du public sur l'importance de la santé visuelle. À travers une opération déployée dans les stades et sur les plateformes numériques, l'objectif est d'encourager les supporters à faire contrôler leur vue. Pour marquer les esprits, la Ligue a choisi de miser sur un élément inhabituel : le flou. Les noms des joueurs seront ainsi rendus volontairement difficiles à lire sur les maillots durant les rencontres du week-end.

    OL - Nice au cœur de cette sensibilisation

    La mobilisation ne se limitera pas aux équipements des joueurs. Les dispositifs présents dans les enceintes sportives, notamment les écrans géants, les panneaux LED et l'arche protocolaire, seront également concernés. Par ailleurs, la LFP prévoit des contenus spécifiques sur ses réseaux sociaux ainsi qu'un jeu numérique et un test de vue en ligne pour permettre au public de s'intéresser davantage à sa santé visuelle. La rencontre entre l'Olympique lyonnais et l'OGC Nice, programmée ce dimanche à 20 h 45 au Parc OL, constituera l'un des temps forts de cette campagne. Des animations seront proposées sur le parvis du stade, tandis que plusieurs créateurs de contenu participeront à cette thématique de sensibilisation. OL - Nice sera donc l’occasion de rappeler l’importance de prendre soin de sa vue et de ne pas négliger les contrôles visuels.

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    1 commentaire
    1. Bioman
      Bioman - dim 18 Oct 26 à 11 h 09

      Attention, ce soir match à hauts risques entre les bas du bulbe des tribunes.
      Le centre de Lyon a dégusté hier, et entre le reste de branleurs-casseurs, et les flics chauffés à blanc,, il peut y avoir de la castagne ...À ceux qui se déplaceront restés vigilant ..
      Une pensée à Darn qui fait le déplacement pour voir les 2 matchs de cette semaine et qui a dû apprécié sa visite culture du vieux Lyon de samedi ....

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