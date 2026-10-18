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Wendie Renard lors de PSG - OL Lyonnes
Wendie Renard lors de PSG – OL Lyonnes (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Wendie Renard après PSG - OL Lyonnes (0-4) : "On mérite cette victoire"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Large vainqueur du PSG samedi soir, OL Lyonnes a encore une fois frappé un gros coup face à son principal rival. Satisfaite du succès, Wendie Renard veut malgré tout garder les pieds sur terre.

    Avec l’instauration des play-offs, il avait déjà perdu de sa superbe. Avec désormais onze victoires de suite pour OL Lyonnes, le choc contre le PSG n’en est plus vraiment un… Samedi au Parc des Princes, le club parisien voulait pourtant montrer qu’il gardait encore le cap pour contrer la domination lyonnaise. Malheureusement, une fois de plus, les Parisiennes se sont cassées les dents sur les éternelles rivales (0-4).

    Avec cinq victoires en cinq matchs, OL Lyonnes est plus que jamais leader de Première Ligue. "On voulait faire un gros match. Ce n’est jamais évident après une trêve internationale pour changer le disque dur. Le coach a bien insisté dessus qu’il fallait vite changer ça, a déclaré Wendie Renard sur Canal Plus après le match. On a eu deux jours pour préparer ce match, on a fait beaucoup de vidéo et je pense qu’on a mérité notre victoire de la première à la dernière minute. On a mis beaucoup de qualité, beaucoup d’agressivité quand on n’avait pas le ballon."

    "On ne sera jugées qu'à la fin"

    Est-ce que ce succès 4-0 a mis un terme au suspense du championnat ? Avec le nouveau système, on ne peut jurer de rien, mais on ne voit pas quelle équipe pourrait empêcher les Fenottes de soulever un 21e titre... Avec 31 buts inscrits en cinq matchs, cette version d'OL Lyonnes est-elle la meilleure de ces dernières années ?

    Wendie Renard s'est bien gardée d'en faire le pronostic. "On ne sera jugées qu’à la fin. Le potentiel est là. Avec un an de plus pour le coach, plus on travaille ensemble, plus les automatismes viennent, mieux on arrive à se trouver sur le terrain. On travaille pour que cette saison soit meilleure que la dernière. Il faut rester humble parce que rien n’est acquis dans la vie. On est les meilleures aujourd’hui et si on en prend 4-0 contre le Barça, on va dire qu’on est nulles." Paroles de capitaine.

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 18 Oct 26 à 13 h 13

      Comme d'hab on attend les filles sur les gros matchs de Ligue des championnes.
      On dira pas qu'elles sont nuls si elles prennent de nouveau un 4-0 contre barcelonne, en tout cas ici j'ai pas lu ça lors de la dernière finale, non on dira qu'elles n'avait pas encore le niveau absolue pour les battre tout simplement.

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