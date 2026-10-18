OL - Nice : Elye Wahi, une menace qui cherche encore son rythme

L'Olympique lyonnais devra garder un œil sur Elye Wahi, dimanche soir au Parc OL. Si l'attaquant de l'OGC Nice n'a toujours pas retrouvé ses sensations de l'an dernier, son potentiel reste une grande menace pour la défense rhodanienne.

"Il n’est pas à 100 %, je sais qu’il peut faire plus et nous aider plus. Un Elye à 100 %, on sait ce que ça peut donner", a tenu à expliquer son coéquipier Niels Nkounkou. Le latéral gauche niçois connaît bien les qualités de son avant-centre et espère le voir davantage monter en puissance au fil des rencontres. Est-ce que le duel de ce dimanche contre l'OL peut servir de tournant à Elye Wahi ? En tout cas, ce dernier est toujours très prolifique quand arrivent les confrontations face aux Rhodaniens. Avec huit réalisations en huit duels, il est actuellement le joueur ayant le plus marqué contre cet adversaire.

Une réussite particulière pour lui au Parc OL

Le stade de Décines lui rappelle forcément un épisode marquant de sa carrière. Le 7 mai 2023, lorsqu'il évoluait encore sous le maillot de Montpellier, l'Ivoirien avait inscrit un quadruplé face à l'Olympique lyonnais dans sa propre enceinte. Malgré cette superbe performance individuelle, le MHSC s'était incliné au terme d'une partie spectaculaire grâce à Alexandre Lacazette (5-4).

De retour à l'OGC Nice après un prêt réussi lors de la deuxième partie de la saison dernière, Wahi n'avait pas eu l'occasion de se montrer lors de sa venue dans le Rhône. Il s'était blessé dès les premières secondes du match (2-0). Son début d'exercice est lui assez discret. Le natif de Courcouronnes cherche encore à retrouver ses sensations et à enchaîner les performances (un seul but en cinq apparitions). L'OL est alerté et devra tout faire pour le rendre muet.