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Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient (AFP)

OL - Nice : Olivier Pantaloni vient sur le terrain du jeu... et de l'arbitrage

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Avant la réception de l'OGC Nice, ce dimanche à 20h45, l'Olympique lyonnais a été salué par Olivier Pantaloni. L'entraîneur niçois a aussi eu un mot sur l'arbitrage.

    Après Crystal Palace jeudi (3-2), l'OL s'apprête déjà à retrouver son stade de Décines pour affronter Nice. Ce sera dans le cadre de la 7ᵉ journée de Ligue 1 dimanche soir. Avant cette rencontre, Olivier Pantaloni a livré son analyse sur son futur adversaire. Il a souligné vendredi sa solidité et son efficacité, même lorsque le rythme du match est faible. "Cette équipe de Lyon, je la trouve performante, solide, elle profite de la moindre petite erreur, y compris sur les affiches où il n’y a pas beaucoup de rythme, pour endormir son rival et exploiter les failles", a observé l'entraîneur des Aiglons.

    Une mise en garde gentille sur l'arbitrage

    Avec le passé lourd autour de la thématique lors des confrontations entre les deux formations, Olivier Pantaloni a également été interrogé sur le contexte arbitral autour de cette rencontre. Sans alimenter la polémique, le coach de l'OGCN a eu quelques mots à propos des officiels. François Letexier en tête, qui sera aux commandes de la partie. "J’ai entendu parler de ce contexte. J'ai peut-être vécu aussi avec mes anciens clubs des petites frustrations par rapport à ça, a-t-il confié dans un sourire. Mais je fais confiance aux arbitres, ils essaient de faire de leur mieux. Espérons qu'il n'y ait pas d'erreur. Avec la technologie, il devrait y en avoir de moins en moins".

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - sam 17 Oct 26 à 9 h 55

      "y compris sur les affiches où il n’y a pas beaucoup de rythme, pour endormir son rival et exploiter les failles"
      C'est vrai qu'on s'endort souvent lors de certains matchs ; le jeu tactique de possession en jouant à la baballe est parfois soporifique , ça manque de folie ; c'est un football trop cérébral et réfléchi , trop calculé , la créativité est bridée ; le sujet a été évoqué récemment par certains observateurs et même certains joueurs comme Tagliafico lui même .

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