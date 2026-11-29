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Après avoir ouvert le score dès le quart d’heure de jeu, l’OL a vu Monaco égaliser puis prendre l’avantage (1-3). Dans une semaine sans, Carlos Vicens vit sa première défaite avec le club lyonnais.

C’est une semaine sans qui s’est tenue à Décines. Trois jours après avoir été incapable de s’imposer contre Lillestrom, un seul point au compteur en Ligue Europa, l’OL n’a pas fait mieux contre Monaco. Pire, prendre un point dans cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1 aurait a minima fait les affaires lyonnaises. Car, ce dimanche soir, c’est bien avec zéro point supplémentaire au compteur que les coéquipiers de Corentin Tolisso ont fini avec cette défaite 3-1. Ce n’est pourtant pas vraiment le scénario qu’on aurait imaginé après le premier quart d’heure de jeu.

L’OL éteint techniquement

Bien mieux entrés dans le match, les Lyonnais avaient vu leur domination se caractériser par un but de Keito Nakamura. Cela concluait une belle action collective initiée sur le côté gauche entre Merah, Tolisso et Abner. Une bonne entrée en matière qui validait aussi les choix faits par Carlos Vicens au coup d’envoi. Face à la cascade de blessure, à laquelle s’est ajouté Loïs Openda en dernière minute, le coach espagnol avait choisi d’innover un peu.

Toujours en 4-3-3 avec un faux 9 qu’est Khalis Merah mais avec Ruben Kluivert latéral gauche et Abner dans le coeur du jeu. On aurait alors pu penser que ce premier but allait lancer un scénario positif. Il n’en a finalement rien été puisque l’égalisation contre le cours du jeu de Monaco a éteint les Lyonnais. Sur un ballon bizarrement pris par Bacher, Abline ne s’est pas fait prier pour crucifier Greif à bout portant (1-1, 24e).

La VAR joue encore un mauvais tour à l’OL

Trahi par ses innombrables pertes de balle, l’OL n’a jamais été en mesure de passer la vitesse supérieure. Toujours dans une domination stérile et incapable de trouver cette passe qui casserait les lignes, la formation lyonnaise n’a jamais réussi à se montrer dangereux. Pour preuve ? Il a fallu attendre la 67e minute pour voir Athekame réussir la première frappe cadrée rhodanienne du deuxième acte.

Si l’on pensait que ce match partait sur des bases de nul, Monaco a profité d’un nouvel errement défensif de Ruben Kluivert pour prendre l’avantage grâce à Vanderson (1-2, 72e). Un coup de massue pour l’OL et Vicens. Le technicien a tenté de réagir avec les entrées de Gomes Rodriguez et Boudache, mais ce ne fut pas assez. Et comme rien ne tourne en faveur de l’OL en ce moment, l’égalisation de Nartey dans le temps additionnel a été annulée pour une main de Tagliafico… Pire, l’ASM a tué le suspense en fin de match avec Balogun. Sur cette semaine, l’arbitrage n’a certainement pas été au niveau, mais l’OL non plus.