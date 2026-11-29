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Samedi, en plus de Melchie Dumornay et Ashley Lawrence, trois internationales d’OL Lyonnes étaient sur le pont. Aucune défaite et même un but pour Tabitha Chawinga avec le Malawi.

Si les billets pour la Coupe du monde 2027 sont un objectif pour plusieurs internationales d’OL Lyonnes dans cette trêve internationale, nombreuses sont celles qui n’ont rien à jouer en termes d’enjeux. Il y a eu l’équipe de France vendredi et ce samedi, elles étaient trois autres Fenottes dans ce cas : Tarciane, Tabitha Chawinga et Salma Paralluelo. Aucune défaite n’a été à regretter, mais c’est bien la Malawite qui s’est la plus mise en avant. Capitaine de sa sélection et participant à un tournoi amical, l’attaquante lyonnaise a montré la voie à son pays face à l’Albanie. Elle a ouvert le score dans une victoire 4-3 contre la nation européenne.

90 minutes pour Tarciane, un quart d’heure pour Paralluelo

Du côté de Tarciane, le Brésil poursuit sa préparation pour accueillir le Mondial dans quelques mois. Les Brésiliennes se frottaient au Japon dans la nuit et les deux équipes n’ont pas réussi à se départager (2-2). Montant quelque peu en puissance avec OL Lyonnes, Tarciane a disputé l’intégralité de la rencontre amicale. Ce qui n’a pas été le cas pour Salma Paralluelo. L’ailière s’est contentée d’un quart d’heure de jeu dans la facile victoire de l’Espagne sur le Chili (3-0).