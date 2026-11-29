Avant de retrouver Jérôme Brisard dimanche soir face à l’AS Monaco en Ligue 1, l’OL affiche un bilan négatif en 26 rencontres dirigées par l’arbitre français.
Jérôme Brisard sera au sifflet ce dimanche soir à 20 h 45 pour cette 12e journée de Ligue 1. L’arbitre français a déjà dirigé deux rencontres de l’OL cette saison. Il était présent lors du déplacement au Paris FC, qui s’était terminé sur un match nul (0-0), puis lors de la réception du PSG, remportée par les Parisiens (2-0)
Un arbitre que les Lyonnais connaissent bien
L’arbitre français connaît déjà bien l’OL puisqu’il a dirigé 26 rencontres du club depuis le début de sa carrière. Sur ces matchs, les Lyonnais se sont imposés à 9 reprises, pour 16 matchs sans victoire. Les joueurs lyonnais ont également connu plusieurs expulsions sous son arbitrage. Au total, six cartons rouges ont été distribués à l’OL lors de ces 26 rencontres.
Jérôme Brisard était également au sifflet lors de la dernière victoire lyonnaise contre Monaco, la saison passée. Le 3 janvier 2026, les hommes de Paulo Fonseca fraîchement parti s’étaient imposés 3-1 sur la pelouse du stade Louis-II, lors de la 17e journée de Ligue 1. Pavel Šulc avait inscrit un doublé, avant qu’Abner ne vienne sceller le succès lyonnais en fin de rencontre.
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