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Devant déjà bricoler offensivement depuis plusieurs semaines, l’OL doit aussi composer avec la blessure de Mads Bidstrup ce dimanche face à Monaco. Avec peu de solutions de rechange dans l’entrejeu, Carlos Vicens doit se creuser les méninges.

Au contraire de l’infirmerie, l’auditorium du GOLTC était loin d’afficher complet samedi midi pour la conférence de presse de Carlos Vicens. Pourtant, ce dimanche, c’est bien Monaco qui se présente à Décines pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Mais cela ne déchaîne pas les passions, avec seulement quatre médias présents, dont Olympique-et-Lyonnais. Mais, bien évidemment, ce n’est pas le nombre de journalistes qui fera gagner l’OL en prime time. Tout repose sur les épaules des coéquipiers de Corentin Tolisso. Et à ce petit jeu-là, c’est un tout autre visage qui est attendu face à un concurrent direct pour l’Europe. La Ligue Europa a laissé beaucoup de regrets jeudi soir face à Lillestrøm et il faut y remédier en championnat. Avec quelle équipe ?

Devant, un duel Merah – Nuamah ?

Cela reste un choc de la Ligue 1 et Vicens ne va pas s’amuser à faire tourner comme il y a quelques jours. Il y aura bien de nombreux changements dans le onze de départ, mais cela permettra avant tout de retrouver les titulaires habituels. Car, on ne va pas se mentir, les joueurs très souvent cantonnés au banc n’ont pas marqué beaucoup de points face à Lillestrøm. Et pourtant, ils pourraient bien avoir encore un rôle à jouer face à Monaco. Pourquoi ? Parce que l’OL est plus que jamais confronté à une vague de blessures. Ce dimanche, Julien Duranville s’est ajouté à la liste déjà assez fournie des joueurs blessés dans la capitale des Gaules. Il va donc falloir bricoler encore un peu.

Devant déjà, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines. Loïs Openda a bien fait son retour jeudi, mais Carlos Vicens a plusieurs fois répété samedi qu’il « ne faut pas brusquer les choses. On est heureux de le retrouver, mais il faut y aller par étapes. » On peut donc s’attendre à voir le Belge jouer une demi-heure avant d’avoir une semaine complète de travail et pourquoi pas une titularisation à Troyes. Sans le Belge, quelle solution devant dans ce cas-là ? Rémi Himbert n’a pas été des plus tranchants en Ligue Europa, mais son coach lui a trouvé des circonstances avec cette maladie qui lui a fait perdre beaucoup de poids et donc des repères à retrouver.

Seulement quatre milieux disponibles

La surprise Gomes Rodriguez ? Samedi, Vicens a de nouveau dit le bien qu’il pensait de l’Anglais, mais cela serait un choix des plus osés dans une telle affiche. « C’est vrai que jeudi, j’ai choisi de faire jouer Rémi, mais Alejandro s’entraîne très bien et aurait pu être une alternative. Ce sont deux options sérieuses pour moi, tout comme Ernest ou Loïs lorsqu’il sera complètement de retour. » Tout laisse à penser que le rôle de pointe se jouera entre Ernest Nuamah, rentré à ce poste contre Lillestrom et à son aise face à Angers, et Khalis Merah, le faux numéro 9 des dernières semaines. Deux profils différents et aussi une incidence sur l’entrejeu.

Avec la blessure de Mads Bidstrup, Carlos Vicens n’a que quatre milieux de métier. Or, en alignant le Majolan devant, il utiliserait toutes ses cartouches au milieu avec un trio Nartey – Tessmann – Tolisso. Non pas que ça ne tienne pas la route, mais quid en cas de blessure ? Un réel casse-tête, comme l’avoue le coach. « Je dois identifier chez chaque joueur les différentes possibilités qui me permettent de composer le onze de départ idéal. Ces derniers temps, je dois assembler une sorte de puzzle pour apporter des garanties à l’équipe, et actuellement, c’est tous les trois jours. » Faire le dos rond, en attendant des jours meilleurs…

La composition probable : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Nartey, Tessmann, Tolisso – Nuamah, Merah, Nakamura