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Frustré de ne pas avoir pris les trois points contre Lillestrøm, Carlos Vicens regrettait surtout le manque de réalisme offensif de l’OL. Même avec les différentes absences, l’entraîneur espagnol attend mieux contre Monaco.

Après le nul contre Lillestrøm, un gros morceau attend l’OL avec Monaco. Comment voyez-vous cette rencontre ?

Carlos Vicens : C’est certain que ce sera un match difficile. Monaco est une équipe très agressive, avec un pressing qui vous suit constamment et qui vous oblige à prendre des décisions sous pression. Lorsque vous parvenez à ressortir le ballon et à organiser votre attaque, ils sont capables de partir très rapidement en contre à la moindre erreur. Lorsqu’ils ont le ballon, ils possèdent de grandes qualités de vitesse, avec des transitions très rapides. C’est une équipe qui possède beaucoup de vitesse et qui joue beaucoup dans la profondeur.

Quelles sont les choses à changer par rapport à la prestation contre Lillestrøm ?

Ce sont des matchs différents, dans des contextes et avec des scénarios différents. Nous connaissions moins notre adversaire de jeudi en Ligue Europa. Nous aurions aimé gagner et nous ne sommes pas satisfaits de ne pas l’avoir fait. Il me semble que nous devons mieux travailler nos actions offensives. Nous aurions dû transformer nos occasions en buts. Il faut davantage de réalisme et de lucidité.

Dimanche, ce sera un match différent, à domicile, contre une équipe difficile, avec un pressing haut qui nous oblige à être exigeants et à être prêts. Nous devons conserver notre niveau d’effort. Nous avons réussi à garder le ballon assez haut sur le terrain. Il faudra davantage d’agressivité, tout en conservant notre lucidité et notre efficacité dans le dernier tiers. Nous savons que les matchs se décident dans les surfaces de réparation.

« Ne pas prendre de but est un état d’esprit »

Malgré le nul, cela fait deux matchs sans encaisser de buts. Une première cette saison pour l’OL.

C’est important de ne pas encaisser de buts. Les équipes qui terminent en haut du classement dans chaque championnat sont des équipes qui encaissent peu de buts. Mais au-delà de ne pas encaisser, il faut savoir marquer et transformer nos occasions en buts. Nous devons être performants dans les deux domaines. Il faut dominer, mais pas de manière stérile. C’est le sens du travail que nous réalisons actuellement. Pour moi, ce qui explique ces deux clean sheets, c’est l’état d’esprit de l’équipe. J’ai senti des joueurs concentrés sur le fait de ne pas encaisser de buts. Il y a toujours des erreurs et Dominik (Greif) a su répondre présent. Il y a également eu des corners à défendre. Mais la principale raison, c’est cet état d’esprit collectif, et c’est quelque chose que j’aime beaucoup.