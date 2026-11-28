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Sorti à la pause contre Lillestrøm, Julien Duranville n’avait pas réalisé une première mi-temps de grande qualité. À cela s’est ajouté un pépin physique, comme l’a annoncé Carlos Vicens ce samedi.

Ils auraient dû être ceux qui apportent ce grain de folie dans cette soirée morose. Malheureusement, Julien Duranville et Kaïl Boudache n’ont pas eu le rendement attendu face à Lillestrøm pour mettre la pagaille dans la défense norvégienne. Si l’Algérien a joué tout le match, sans réussir à se mettre en évidence, le Belge a vu sa rencontre prendre fin dès le retour des vestiaires. Une sanction de la part de Carlos Vicens ? Cela aurait pu s’entendre, même si le choix résulterait ailleurs. En effet, ce samedi midi, l’entraîneur de l’OL a avoué que Duranville avait « ressenti une gêne musculaire » lors du match de Ligue Europa.

Bidstrup forfait contre Monaco

Absent de l’entraînement ce samedi, l’ailier est plus qu’incertain pour la venue de Monaco dimanche (20h45). Ce serait un coup dur supplémentaire pour la formation lyonnaise, pas épargnée par les blessures depuis le début de la saison et qui devra faire sans Mads Bidstrup. À la veille de la 12e journée de Ligue 1, Vicens a annoncé que le Danois « récupère mais pas aussi vite qu’on l’aurait espéré. On ne va pas prendre de risques inutiles parce que le feeling n’était pas forcément le bon. » On ne reverra donc pas le marathonien de l’entrejeu avant le déplacement à Troyes dimanche 6 décembre (15h).