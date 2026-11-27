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Titularisé en faux neuf à Lille dimanche, Khalis Merah a eu un rôle bien plus défensif jeudi face à Lillestrøm (0-0). Une première pour lui.

La palette s’agrandit encore. Footballeur polyvalent, Khalis Merah est utilisé à différents postes par ses entraîneurs. Paulo Fonseca l’a par exemple souvent aligné en tant que faux 9, alors que le natif de Meyzieu est un milieu de formation. Carlos Vicens avait suivi les traces du Portugais dimanche à Lille (0-1). Mais jeudi contre Lillestrøm (0-0), le jeune homme de 19 ans a étrenné un nouveau placement.

Titularisé dans l’entrejeu avec Corentin Tolisso et Noah Nartey, le Gone a pris le rôle de sentinelle, même si le déroulé du match l’a conduit à parfois évoluer un peu plus haut. C’est la première fois néanmoins qu’il a été installé dans cette position. Une alternative peut-être plus technique et mobile que Tanner Tessmann, même si l’Américain, en l’absence de Tyler Morton, répond présent.

« C’est un joueur avec beaucoup de personnalité et de caractère. Il prend souvent les bonnes décisions », Carlos Vicens

Sur cette affiche de Ligue Europa, Khalis Merah a livré une solide prestation, confirmant celle réalisée face au LOSC. « C’est un joueur avec beaucoup de personnalité et de caractère. Il prend souvent les bonnes décisions. Il est talentueux techniquement. On voulait aussi que Tanner (Tessmann) ne commence pas la rencontre car c’était une semaine spéciale pour lui et il avait besoin de garder de l’énergie. Ce que j’aime avec Khalis, c’est ce changement de rythme qu’il propose. C’est pour ça qu’il a joué en 6″, a développé Carlos Vicens en conférence de presse après la partie.