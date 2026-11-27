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Ayant fait son trou à OL Lyonnes depuis son retour de prêt, Julie Swierot a retrouvé l’équipe de France féminine durant cette trêve internationale. La milieu ne cache pas sa joie de partager cette aventure avec deux autres joueuses de l’Académie : Wassa Sangaré et Liana Joseph.

Le dernier rassemblement lui avait permis de porter le maillot français pour la première fois. Ayant déjà eu l’habitude de le porter chez les plus jeunes avec notamment un Euro U17 remporté en 2023, Julie Swierot commence petit à petit à prendre sa place chez les grandes. Grâce à un prêt gagnant à Nantes, la milieu s’était déjà ouvert les portes du château à Clairefontaine, sans réussir à célébrer sa première cape. Une demi-heure en octobre dernier contre la Lettonie avait suffi à son bonheur, elle qui fait plus que jamais partie de la rotation à OL Lyonnes.

« Ça fait plaisir de voir Liana (Joseph) revenir à ce niveau »

De nouveau convoquée pour ce rassemblement de fin d’année, la Lyonnaise a rejoint les Bleues en début de semaine, mais pas toute seule. « C’est un honneur, je suis fière. Surtout que là, on est trois jeunes de l’Académie, avec Wassa (Sangaré) et Liana (Joseph), nous a-t-elle déclaré après le match contre Strasbourg. On a fait toutes les sélections ensemble et là on rejoint les plus grandes, c’est fou. Il y en a beaucoup qui sont passées par l’OL, et beaucoup qui sont à l’OL. Donc, on est fiers que le club soit aussi présent chez les Bleues. » Avec Wassa Sangaré, Julie Swierot est la preuve qu’un prêt peut être bénéfique pour se faire une place avec les Lyonnes.