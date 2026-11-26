Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Cinq jours après la victoire à Lille, l’OL n’a pas enchainé contre Lillestrom en Ligue Europa. Avec un contenu bien pauvre, les Lyonnais n’ont fait mieux qu’un nul (0-0).

A l’approche de l’hiver, c’est le genre de match qui ne donne clairement pas envie de venir au stade. Ils avaient déjà été nombreux à avoir fait ce choix ce jeudi soir. La barre des 30 000 spectateurs n’ayant pas été franchie, ce rendez-vous contre Lillestrom n’a pas déchaîné les passions en tribunes. Et ce n’est pas le spectacle offert sur le terrain qui a permis de réchauffer l’atmosphère. Cinq jours après ses débuts réussis avec l’OL, Carlos Vicens espérait bien connaitre pareille aventure pour sa première à Décines. Satisfait à Lille, l’Espagnol le sera bien moins après ce match nul (0-0) face à Lillestrom.

Une possession stérile

Pourtant, face à l’une des quatre équipes avec seulement un point à mi-parcours, on aurait pu penser que le talent lyonnais allait suffire. Ruben Kluivert avait appelé à ne « pas sous-estimer » la formation norvégienne, mais le visage adverse n’a rien eu de dangereux. Et c’est peut-être là que l’on peut le plus en vouloir à l’OL. Incapable d’emballer cette rencontre, les Lyonnais ont donné l’impression de joueur au handball plus qu’au foot. En première mi-temps, hormis une frappe trop molle de Corentin Tolisso et un but refusé à Rémi Himbert, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Carlos Vicens avait effectué sept changements, mais les « remplaçants » habituels n’ont clairement pas saisi leur chance.

Un penalty annulé en fin de match

La deuxième mi-temps a donné un peu plus de travail au gardien norvégien, pas toujours très académique. Mais quand il n’arrivait pas à capter le ballon, ce dernier fuyait avant tout le cadre. Cependant, les entrées de Keito Nakamura, Ernest Nuamah ou encore Tanner Tessmann ont apporté un peu de vie. Mais dans une rencontre qu’on se demandait comment l’OL allait réussir à la perdre, une prise de risque de Greif avec Tagliafico a bien failli refroidir encore un peu plus le Parc OL (63e). Un dernier frisson a parcouru le stade avec un penalty sifflé sur Openda, mais la VAR en a décidé autrement, comme le rouge donné à Elkoer en position de dernier défenseur. L’OL ne pourra pas s’en remettre à l’arbitrage, il n’a rien fait pour gagner ce match.