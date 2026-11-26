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Quart de finaliste la saison passée, l’OL fera son entrée en lice en Coupe Gambardella le 13 décembre prochain. Pour ce premier match dans la compétition, les joueurs de Karim Bounouara iront à Pontarlier.

Une victoire pour reprendre confiance. Le week-end dernier, les U19 de l’OL ont pris le meilleur (2-0) sur le Stade de Reims dans un duel de bas de tableau. Grâce au doublé d’Ousmane Fofana, les Lyonnais ont mis un terme à une série de trois matchs sans victoire et ont pris un peu de confiance en vue de leur entrée en lice en Gambardella. Mais il reste encore du temps puisque le premier tour n’a lieu que le dimanche 13 décembre prochain.

Trois déplacements de suite

Cependant, les joueurs de Karim Bounouara ont pu regarder avec un poids en moins le tirage au sort du 1er tour fédéral qui s’est tenu ce jeudi. Pour leur entrée en lice, les Lyonnais défieront Pontarlier dans le Jura avec l’objectif de se qualifier pour les 32es de finale de la compétition. La saison passée, les U18, dirigés par Florent Balmont, avaient pris la porte en quarts de finale face à Rennes. Avant de penser à la Coupe Gambardella, il y aura le championnat à gérer encore. Après la victoire contre Reims, les coéquipiers d’Ajdin Muninovic se déplaceront à deux reprises : à Montfermeil ce dimanche, puis à Annecy une semaine plus tard.