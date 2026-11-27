Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

En ne gagnant pas face à Lillestrøm jeudi (0-0), l’OL s’est fortement compliqué la tâche. À moins d’un trois sur trois, le top 8 de Ligue Europa paraît improbable.

Premier de la phase de classement de la Ligue Europa l’an passé, pour la réussite que l’on connaît ensuite, l’OL ne rééditera pas pareille performance. Bournemouth, qui est la seule équipe à avoir réalisé le 15 sur 15, est sur la bonne voie pour lui succéder. Derrière, la Juventus Turin et Ferencváros sont en embuscade (13 unités). L’OL, lui, est dans une autre lutte (14e).

Il compte désormais huit points après son match nul peu glorieux face à Lillestrøm jeudi (0-0). C’est deux de moins que l’actuel 8e, NEC Nijmegen, tombeur de Rennes (3-1). Une mauvaise opération comptable, qui obligera sans doute les hommes de Carlos Vicens à tout gagner pour s’éviter un barrage en février. Attention également à ne pas trop glisser non plus, car deux affiches sur le papier moins simple que celle du 26 novembre attendent les Lyonnais.

Deux réceptions face à des top 8 actuels

Lors de la prochaine journée, le 10 décembre, ils recevront l’Union Saint-Gilloise (6e). L’occasion de faire son retard sur un concurrent, à condition de gagner. En 2027, le 21 janvier, direction la Pologne pour affronter Jagiellonia (30e). Enfin, pour conclure, les Rhodaniens recevront Afonso Moreira et le Bayer Leverkusen (4e, 28/01). Un choc qui pourrait valoir cher.