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Incapable de marquer dans le jeu pendant 90 minutes, l’OL aurait pu marquer sur un penalty obtenu par Loïs Openda. Malheureusement, la VAR et l’arbitre ont annulé cette possibilité. Un choix controversé pour l’attaquant belge.

Au même titre que l’arrêt de Dominik Greif à l’heure de jeu, il aurait pu être le tournant de cette rencontre. En fin de match, quelques minutes après son entrée en jeu, Loïs Openda s’est retrouvé pris en sandwich dans la surface par deux défenseurs de Lilleström (0-0). La décision de l’arbitre ne s’est pas faite attendre, en désignant le point de penalty. De quoi faire pousser un cri de soulagement à tout le Parc OL, qui espérait voir sa soirée être un peu plus chaleureuse.

Openda : « Il aurait pu nous le donner »

Il n’en a rien été puisque Sebastian Gishamer a été appelé par la VAR et est revenu sur sa décision après visionnage des images. Un coup dur pour l’OL même si pour Openda, le choix fait par l’arbitre autrichien n’a pas forcément été le bon. « Je n’avais pas revu les images. Après, je sens qu’ils me déstabilisent et qu’on me touche. Je perds l’équilibre et je tombe. Je dirai penalty, mais après c’est la décision de l’arbitre. Mais je me dis qu’il aurait pu nous le donner et qu’il a été assez dur ». Même son de cloche chez Felix Bacher, qui a eu le temps de revoir les images dans les entrailles du stade en attendant que son coéquipier en finisse avec les journalistes. « En revoyant les images, je pense que c’est un penalty clair. C’est frustrant. »

Vicens : « Je suis coach, pas arbitre »

Ayant la réputation d’être plus sanguin au Portugal, Carlos Vicens était finalement le plus mesuré au moment de revenir sur cette action litigieuse. S’il aurait « aimé une autre décision », revoir les images a fait « évoluer sa perception ». Néanmoins, il estime que « sans ce contact et même si le défenseur touche un peu le ballon, Loïs aurait pu aller au bout de l’action. Mais je ne suis qu’un coach, je ne suis pas arbitre », a-t-il simplement répondu. Pour la polémique arbitrale, il faudra donc repasser.