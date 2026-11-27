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Quelques minutes avant que l’OL entre en piste jeudi, Monaco a gagné en Écosse. Le futur adversaire des Lyonnais a battu Heart of Midlothian.

Pas au mieux en championnat, Monaco se relance en Conférence Ligue. Sur une série de six matchs sans succès en Ligue 1, dont quatre nuls, l’ASM fait le travail en coupe d’Europe. Les Monégasques ont gagné leurs quatre rencontres de C4, dont la dernière en Écosse, où ils voyageaient jeudi.

Une confrontation loin d’être évidente pour les hommes de Filipe Luís, qui ont bataillé jusqu’au bout face à Heart of Midlothian (2-3). En effet, les Écossais ont marqué deux buts sublimes, le premier pour ouvrir le score, le second pour égaliser juste avant la pause. Entre-temps, Folarin Balogun avait remis les deux équipes à la même hauteur sur un penalty, et Edan Diop avait fait passer le club de la Principauté en tête à la 41e.

Monaco est 8e de Ligue 1

Les deux formations se sont ensuite longtemps neutralisées, avant que l’avant-centre américain ne donne la victoire aux siens dans le temps additionnel (90e+4). Est-ce que cela relancera Monaco ? Ce serait une mauvaise nouvelle pour l’Olympique lyonnais, qui reçoit l’actuel 8e de Ligue 1 dimanche à 20h45.