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Jeudi, Loïs Openda a retrouvé les terrains, un mois et demi après sa sortie sur blessure contre Lens. Il n’était d’ailleurs pas très loin d’être décisif face à Lillestrøm.

L’OL n’en a pas fait assez pour s’imposer contre Lillestrøm jeudi (0-0). Une fois ce constat posé, on regrettera largement la décision de l’arbitre d’annuler le penalty avant le temps additionnel. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, les Lyonnais auraient pu s’imposer et engranger une deuxième victoire sous Carlos Vicens. Dans la course au top 8, ce succès était nécessaire. Surtout, Loïs Openda avait l’occasion d’être buteur, et de gagner en confiance dès sa reprise.

« C’était long, mais je me suis préparé pour revenir fort et aider l’équipe »

Car le Belge, remplaçant et entré à la 81e, avait provoqué la faute et était parti pour se faire « justice lui-même », comme le veut l’expression. L’avant-centre a eu plusieurs autres opportunités, les espaces s’ouvrant en fin de rencontre, mais lui non plus n’est pas parvenu à forcer la décision. Malgré tout, le soulagement était présent au coup de sifflet final de le revoir sur la pelouse. Cela faisait un mois et demi, depuis le 9 octobre à Lens (2-1), qu’il n’avait pas joué.

Le footballeur de 26 ans partageait ce sentiment. « Ça m’a fait du bien de revenir, j’en suis heureux. J’étais bien physiquement durant ces 15 premières minutes pour mon retour, a-t-il confié. C’était long, mais je me suis préparé pour revenir fort et aider l’équipe. En mon absence, ils ont très bien fait. À moi de reprendre ma place dans le groupe et d’apporter ma touche. J’espère que je retrouverai à mon niveau le plus vite possible, mais je ne force pas les choses. Il faut prendre le temps. »

« On verra ce vendredi et samedi comment il a réagi aux efforts«

Au vu des difficultés offensives des Rhodaniens, voir l’attaquant reprendre du rythme sur cette fin d’année est une bonne nouvelle. « On est évidemment très contents de retrouver des joueurs après une blessure. On lui a donné quelques minutes, mais il faut toujours rester patient avec lui. Nous verrons ce vendredi et samedi comment il a réagi aux efforts. On prendra ensuite une décision pour le choc face à Monaco, et pour les affiches à venir », a insisté Carlos Vicens.

Victime d’une fissure du péroné, Loïs Openda devrait reprendre assez vite son statut de principale menace lyonnaise. « C’est mon rôle d’être efficace, de marquer. Maintenant, je vais devoir aider l’OL à gagner des matchs avec des buts et en étant décisif, a-t-il affirmé. Mais ce ne sera pas que moi, ce sera avec mes coéquipiers aussi. »