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Vainqueurs sans aucune difficulté du Salvador dans la nuit de vendredi à samedi, les États-Unis se sont qualifiés pour les demi-finales du championnat Concacaf. Les coéquipières de Lily Yohannes, titulaire au milieu, ont surtout validé leur ticket pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Il ne faisait que peu de doutes de l’issue de cette rencontre. Emma Hayes avait beau dire que le Salvador avait tout d’un match piège, l’écart de niveau était tel qu’on ne se faisait guère de soucis quant à une présence des États-Unis dans le dernier carré du championnat Concacaf. Cela n’a pas manqué du côté de Mansfield avec une fessée : 8-0. Un très, très large succès qui envoie donc les Américaines en demi-finale de la compétition. Mais plus que cette qualification, c’est avant tout le ticket pour la Coupe du monde 2027 qui a été célébré dans le Texas avec le public américain.

Une demi-finale contre la Jamaïque

Car oui, c’était avant tout l’objectif principal de cette rencontre pour les coéquipières de Lindsey Heaps. L’ancienne Lyonnaise, encore capitaine de sa sélection, a délivré deux passes décisives et faisait équipe dans l’entrejeu avec Lily Yohannes et Ashley Sanchez, autrice d’un triplé. Pour la milieu d’OL Lyonnes, cette rencontre a duré 70 minutes avant de laisser sa place à Coffey. Place désormais à la demi-finale contre la Jamaïque, qui a validé sa présence également ces dernières heures. Elle se jouera le 1er décembre, toujours à Mansfield.