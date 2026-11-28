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À l’image d’un Mads Bidstrup, les Lyonnais sont parmi ceux qui courent le plus dans les principaux championnats européens.

Parmi les équipes qui courent le plus en France, et avec de l’intensité, l’OL répond présent physiquement. On le voit notamment à travers Mads Bidstrup, qui a établi une sacrée performance samedi dernier contre Lille (0-1). Le Danois avait parcouru 13,8 kilomètres, un record cette saison dans les principaux championnats.

L’OL devance Rennes et Troyes en Ligue 1

Au niveau collectif, les Lyonnais ont jusqu’ici couvert en moyenne 11 kilomètres chacun par match de Ligue 1. Dans le top 5 européen, seul le Bayern Munich fait légèrement mieux (11,01 km par joueur et par rencontre), d’après l’Observatoire du football CIES. Les Rhodaniens sont à égalité avec Paderborn, mais devant Rennes (10,96 km), Schalke (10,95 km) et Troyes (10,83 km).

On soulignera que ce classement est dominé par des écuries de Bundesliga et de Ligue 1 en grande majorité. La Premier League, pourtant réputée pour son intensité, est en retrait. Pour Carlos Vicens, l’idée désormais est de combiner ça à un jeu plus fluide dans les 30 derniers mètres. Ce qui, on a pu le voir face à Lillestrøm (0-0), a cruellement manqué.