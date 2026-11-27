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Libre depuis son départ de Nice en juin dernier, Florian Maurice a retrouvé un poste. L’ESTAC Troyes a officialisé ce jeudi la nomination de l’ancien dirigeant de l’OL en tant que directeur sportif.

Florian Maurice retrouve un poste au sein d’une équipe française. Après quatre ans au Stade Rennais, entre 2020 et 2024, puis deux à Nice, où la saison avait été marquée par de vives altercations avec les supporters niçois, le dirigeant de 52 ans s’engage avec Troyes. Il succède à Jocelyn Blanchard qui avait quitté ses fonctions en octobre dernier.

Formé à l’OL, l’ancien attaquant a également marqué son passage dans le Rhône comme responsable du recrutement. Il avait rejoint la cellule lyonnaise en 2009 avant d’en prendre la direction en 2014. Il avait finalement quitté son club formateur en 2020 pour rejoindre Rennes, où il avait notamment participé à la construction de l’effectif de Bruno Genesio ancien Rhodanien également.

Prise de fonction le 1er décembre

À Troyes, Florian Maurice aura la responsabilité de la politique sportive, lui qui attendait des garanties de la part du club, et du City Football Group. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière du natif de Sainte-Foy-lès-Lyon. Il démarrera officiellement son aventure le 1er décembre. Les retrouvailles avec l’OL, elles, auront lieu dans la foulée (05/12).