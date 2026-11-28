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Dimanche dernier, les joueuses OL Lyonnes ont eu la possibilité de voir le premier épisode du documentaire qui leur est consacré sur Canal Plus. Une stratégie assumée par le club pour continuer à faire connaître et grandir le football féminin en France.

Olympique-et-Lyonnais : comment est venue cette idée d’un documentaire sur la saison OL Lyonnes ?

Vincent Ponsot : c’est une envie de Michele Kang pour être honnête. On connaît son envie de faire avancer le football féminin et elle trouvait que c’était une bonne idée. On en a parlé avec Canal Plus, qui est le diffuseur de la Première Ligue, et leurs chefs ont de suite été séduits.

Dans le but avoué d’OL Lyonnes de faire avancer les choses, l’aperçu de ce premier épisode (diffusé ce samedi 19h sur Canal Plus) vous a-t-il convaincu ?

Le but, c’est toujours d’innover, « test and learn » (ndlr : tester et apprendre) comme disent les anglophones. On innove, on essaye de nouvelles choses. Le fond du documentaire, c’est de mettre en valeur ce que les joueuses font depuis tant d’années. Je ne suis pas objectif, mais je trouve ça exceptionnel. Il faut que les gens prennent conscience, que les gens voient. On doit le faire un peu différemment pour y parvenir, mais ça fait une nouvelle expérience.

« Sans la motivation des joueuses, ce documentaire n’aurait pas eu lieu »

Est-ce que Jonatan Giraldez a été difficile à convaincre ?

Objectivement, le plus facile a été le coach. Après la clé, c’était les joueuses. Je l’ai fait différemment pour les deux. Le coach, quand vous lui expliquez pourquoi c’est fait, dans quels buts, et il travaille dans le football féminin, donc il sait quels sont les enjeux auxquels on doit faire face. Du coup, ç’a été assez simple de convaincre le coach, sous certaines conditions. Mais ç’a été assez facile.

Et pour les joueuses ?

Les joueuses, c’était peut-être un peu plus compliqué, parce que ça veut dire qu’il y a quelqu’un qui est là au quotidien, avec des moments aussi où tu n’as pas forcément envie de tout partager. Je leur ai donné les cartes en mains, je leur ai dit : « Un projet comme ça, ça ne peut marcher que si vous êtes motrices, que si vous êtes motivées pour le faire, que si vous êtes d’accord pour le faire. Canal est d’accord, le coach est d’accord, c’est vous qui décidez. Si vous ne voulez pas le faire, moi je ne vous forcerai pas à le faire. Parce que si on vous force à le faire, ça ne marchera pas. Donc c’est vous qui décidez. » J’ai fait venir les équipes de Canal, pour qu’elles posent toutes les questions qu’elles souhaitaient, et ainsi de suite. Et en fait, ça s’est passé très facilement.

« Montrer qu’elles ne sont pas que des machines à gagner »

Vous parlez d’être moteur. Pour certaines joueuses, il n’y a pas une forme de lassitude à se dire : « c’est toujours à nous de faire le premier pas » ?

Oui, mais ce qui est très intéressant avec elles, c’est qu’elles sont aussi très réalistes, très conscientes. Et elles sont très proactives pour apporter leur pierre à l’édifice. Et c’est pour ça que c’est très agréable de travailler à ce niveau-là avec elles. Elles sont responsables. C’est-à-dire que oui, leur métier, c’est de performer sur le terrain. Mais elles savent qu’elles peuvent apporter d’autres choses. Y compris dans les sujets de société, dans toutes les actions qu’on défend, les causes qu’on défend. Et c’est pour ça que c’est vraiment agréable.

On a pu voir les joueuses rigoler durant la projection. Ça peut leur faire aussi un joli souvenir, surtout si tous les objectifs sont remplis…

Oui, et je pense que ça peut aussi créer du lien avec les personnes qui sont susceptibles de le regarder, de personnifier, de faire autre chose que : « OK, bien joué, on a encore gagné cette année. » Et peut-être développer autre chose. C’est personnifié, on humanise. Ce ne sont pas juste des machines, même si sur le terrain, on veut qu’elles soient des machines. Ça montre un autre visage.