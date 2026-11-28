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Touché au pied durant la semaine, Mads Bidstrup va manquer un deuxième match de suite avec l’OL. Touché contre Lillestrøm, Julien Duranville sera également absent pour la venue de Monaco, dimanche (20h45).

Le match contre Lillestrøm (0-0) jeudi n’a pas eu le résultat attendu. S’il avait effectué de nombreux changements, Carlos Vicens s’attendait à voir son équipe repartir avec les trois points en Ligue Europa. Finalement, l’OL a rendu une pâle copie et va devoir montrer un tout autre visage dimanche soir face à Monaco. Avec trois points d’avance sur le club de la Principauté, la formation lyonnaise peut creuser un petit écart avec un concurrent direct même si ce n’est que la 12e journée de Ligue 1. Pour ce rendez-vous entre clubs européens, Vicens doit composer avec les longues absences de Tyler Morton, Pavel Sulc et Mohamed Ouedraogo.

Déjà absent contre Lille et Lillestrøm, Clinton Mata reste dans la case infirmerie, au même titre que Mads Bidstrup. Buteur dans le nord de la France, le Danois a reçu un coup au pied qui ne connaît pas une évolution « aussi rapide qu’espérée ». Il regardera donc des tribunes cet OL – Monaco et aura Julien Duranville comme voisin. Sorti à la mi-temps en Ligue Europa, le Belge a ressenti une gêne et ne peut tenir sa place.

Le groupe de l’OL : Greif, Bengui, Descamps – Tagliafico, Athekame, Abner, Niakhaté, Bacher, Kluivert, Kango, Kamara – Tessmann, Tolisso, Merah, Nartey – Nuamah, Nakamura, Openda, Boudache, Rodriguez, Hamdani, Himbert