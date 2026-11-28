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Dominik Greif s’affirme comme un élément important de l’Olympique lyonnais. Le gardien slovaque, qui n’a pas pris de but jeudi soir contre Lillestrøm (0-0) en Ligue Europa, suit les traces d’un illustre ancien.

Dominik Greif continue de s’illustrer avec l’Olympique lyonnais. Depuis son arrivée, le gardien a réalisé 20 clean sheets en 52 apparitions toutes compétitions confondues. Cela représente 38,5% de rencontres sans encaisser de but avec le maillot lyonnais. Une statistique qui le place parmi les gardiens les plus efficaces de l’OL au XXIe siècle, juste derrière Grégory Coupet. L’ancien joueur passé par le club entre 1997 et 2008 affiche 39,2 % de matchs avec sa cage préservée.

Une confirmation de la saison dernière

Arrivé à l’été 2025 après quatre saisons à Majorque, Dominik Greif est sur la lancée de sa saison dernière avec zéro but encaissé face à Lillestrøm (0-0). Même si son jeu au pied cause actuellement des frayeurs, en particulier jeudi et à Brest (2-0).

En championnat, le Slovaque affiche quatre clean sheets en neuf sorties, pour huit buts encaissés. Ce week-end, l’OL jouera contre Monaco pour la 12e journée de Ligue 1. Un duel au cours duquel il devrait solliciter, et donc se montrer décisif. Avec l’appui de ses coéquipiers, qui chercheront à le protéger.