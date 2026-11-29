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Edan Diop sera l’un des joueurs à suivre du côté de l’AS Monaco avant la réception de l’Olympique lyonnais. Il a inscrit trois buts lors de ses cinq dernières apparitions. Une efficacité retrouvée qui pourrait lui permettre de peser dans le prochain rendez-vous face aux Lyonnais.

Un milieu qui marque. Edan Diop s’est trouvé un nouveau rôle depuis quelque temps au sein de l’AS Monaco. Il a d’abord trouvé le chemin des filets contre le LOSC, avant de récidiver face à l’AJ Auxerre. À chaque fois, il a permis à son équipe de revenir au score. Jeudi soir, sur la pelouse de Hearts en Ligue conférence, il a encore marqué et confirmé son efficacité récente. Ces trois réalisations en cinq rencontres prouvent qu’il est en train de devenir un élément fort côté monégasque.

Filipe Luís souligne ses qualités

Après la rencontre contre Hearts, Filipe Luís n’a pas caché sa satisfaction concernant son joueur. L’entraîneur de l’AS Monaco a notamment insisté sur sa capacité à jouer à l’intérieur, à s’orienter avec le ballon et à résister à la pression adverse. Il a également souligné ses déplacements dans la surface, sa vitesse et sa faculté à attaquer les espaces. « Edan mérite de jouer en ce moment, c’est clair, et il me donne un bon mal de tête », a reconnu le technicien brésilien.

Il a aussi annoncé qu’il serait titulaire en l’absence de Lamine Camara, tout en rappelant la concurrence importante à son poste. Avec trois buts en championnat et une réalisation en Ligue conférence, le milieu monégasque a aussi convaincu son entraîneur par ses statistiques.