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L’Olympique lyonnais reçoit l’AS Monaco ce dimanche 29 novembre au Parc OL, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Après avoir reçu l’équipe norvégienne de Lillestrøm, l’OL retrouvera le championnat avec un rendez-vous important face à un concurrent direct.

Avant-match

Les hommes de Carlos Vicens s’apprêtent à retrouver la Ligue 1 après une victoire contre Lille (1-0). Quatrième du classement avec 20 points, les Lyonnais affrontent l’AS Monaco avec l’opportunité de mettre son adversaire à six points en cas de victoire. Les Monégasques, eux, se présenteront au Parc OL avec l’envie de se relancer en championnat. Après leur match face à Auxerre, le club de la principauté cherchera à repartir de l’avant, eux qui restent sur six matchs sans victoire en Ligue 1. Ils pourront notamment s’appuyer sur la victoire obtenue l’année passée (2-1).

À quelle heure se joue OL-Monaco ?

La rencontre entre l’OL et l’AS Monaco se disputera ce dimanche 29 novembre à 20 h 45. Les deux équipes s’affronteront au Groupama Stadium, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1 McDonald’s. Un match qui sera arbitré par Jérôme Brisard, qui sera entouré de ses assistants Aurélien Berthomieu et Thomas Luczynski. La vidéo sera sous la responsabilité de Marc Bollengier et de Julien Schmitt. Azzedine Souifi sera lui quatrième arbitre.

Sur quelle chaîne voir OL-Monaco

Le match entre Monaco et l’OL sera diffusé sur Ligue 1+ en direct à partir de 20 h 45. Le duo de commentateurs sera composé de Xavier Domergue et Benoit Cheyrou. Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau assureront les interventions au bord du terrain.