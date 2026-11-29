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L’AS Monaco traverse une mauvaise période en championnat. Le club monégasque reste sur une série de six matchs sans victoire en Ligue 1. Un bilan à l’avantage des hommes de Carlos Vicens avant leur réception dimanche soir à 20 h 45 au Parc OL.

La dernière victoire de l’ASM remonte au 18 septembre dernier, face au RC Lens (2-1). Depuis, les joueurs de Filipe Luís n’ont plus réussi à prendre les trois points. Un bilan comptable négatif soldé par deux défaites face à Lorient (1-0) et face au Paris FC (3-1), tandis que les quatre autres rencontres se sont terminées sur un match nul contre Toulouse (2-2), Lille (1-1), Le Mans (1-1) et l’AJ Auxerre (1-1).

Une occasion de creuser l’écart pour l’OL

Le dernier rendez-vous face à l’AJA ce samedi 21 novembre n’a pas permis aux Monégasques de renouer avec le succès et d’engranger de la confiance avant de se rendre à Décines ce dimanche. Menés après l’ouverture du score de Romain Faivre, ancien Lyonnais, ils ont finalement réussi à obtenir l’égalisation et le point du match nul grâce à Edan Diop.

Une période délicate qui pourrait profiter à l’OL. Après leur victoire face à Lille (1-0) ce samedi, les Lyonnais abordent ce match avec de la confiance, même si le nul face à Lillestrøm s’avère décevant (0-0). À domicile ce dimanche, ils auront l’occasion de prendre leur revanche sur le match de la saison dernière qui s’était terminé par une défaite (2-1) à Décines.