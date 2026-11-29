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Adversaire de l’OL ce dimanche soir (20h45), Filipe Luis n’a pas eu à trop bouleverser sa préparation du match. L’entraîneur de Monaco ne voit pas de changements radicaux dans la formation lyonnaise avec Carlos Vicens.

Un duel pour l’Europe. Une semaine après avoir été dans la position du chasseur pour ne pas laisser Lille prendre sept points d’avance, l’OL se retrouve dans la position du chassé face à Monaco. Les hommes de Carlos Vicens ont l’occasion de prendre deux victoires d’avance sur le club de la Principauté, en plus de faire un bon coup comptable vu les résultats du week-end. Si l’AS Monaco fait du surplace depuis quelques semaines, cela reste un match à ne pas manquer, encore plus après la prestation face à Lillestrøm, jeudi en Ligue Europa.

« On peut voir le style Vicens, mais la philosophie n’a pas changé »

La pression du résultat sera sur l’OL, mais aussi sur Filipe Luis avec cette série de six matchs sans victoire. Le Brésilien s’attend logiquement à « un match difficile » surtout après avoir vu le déplacement lyonnais à Lille « qui était un top match en termes d’intensité et au niveau tactique.«

A-t-il dû revoir sa préparation en raison de l’arrivée de Carlos Vicens sur le banc rhodanien ? Réponse de l’ancien latéral. « Je crois que la philosophie n’a pas changé. Le nouvel entraîneur, Carlos Vicens, n’a pas eu le temps de changer beaucoup de choses, même si vous pouvez déjà voir son style de jeu, avec un jeu porté sur la possession. Parfois, ils mettent un faux numéro 9 en place à qui ils demandent de venir chercher les ballons à l’intérieur. Ils ont donc souvent beaucoup de joueurs dans le cœur du jeu, un peu comme ils l’ont fait contre Lille. »