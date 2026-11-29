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L’AS Monaco traverse une période compliquée en championnat. Le club de la Principauté n’a plus réalisé de clean sheet depuis neuf journées de Ligue 1. Une situation dont l’OL pourrait profiter dimanche soir au Parc OL.

Si les résultats restent très bons en Europa Conference League, avec trois victoires en trois matchs face au CSKA Sofia (2-1), à Fribourg (3-0), et à Nordsjaelland (2-0), en Ligue 1, la situation reste bien moins convaincante. Le dernier match contre Auxerre s’étant soldé par un match nul 1-1 à domicile, en ayant concédé l’ouverture du score par Romain Faivre, ancien joueur de l’OL. Les Monégasques, huitièmes au classement avec 17 points, n’ont donc toujours pas retrouvé la solidité du début de saison. Une défense en difficulté encaissant pas moins de 12 buts lors des neuf derniers matchs de Ligue 1.

Ce qui pourrait faire les affaires de l’OL

Pour les Lyonnais, eux quatrièmes avec 20 points, cette rencontre arrive après un succès important sur la pelouse de Lille (1-0), avec un but de Bidstrup, marquant de la plus belle des manières les débuts de Carlos Vicens sur le banc de Lyon. En cas de victoire, l’OL aura l’occasion de creuser l’écart avec un concurrent direct. Une victoire leur permettant de prendre six points d’avance sur Monaco. Un succès permettrait également aux Lyonnais de grimper sur le podium de la Ligue 1.