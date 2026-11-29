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En prévision de la Coupe du monde 2027, l’Allemagne a choisi de s’envoler vers le continent sud-américain pour cette trêve internationale. Après l’Argentine dans la nuit de dimanche à lundi, Jule Brand et ses coéquipières affronteront le Pérou à Rio de Janeiro.

En décrochant son ticket pour la Coupe du monde 2027 dès la phase européenne de qualifications, l’Allemagne s’est évitée un casse-tête en cette fin d’année avec de possibles barrages. Mieux, la fédération allemande a pu organiser un déplacement en Amérique du Sud en ce début d’hiver. À la différence des Bleues qui font deux amicaux en France, les coéquipières de Jule Brand ont pris la direction du Brésil pour s’acclimater un peu en vue du tournoi international.

Un peu plus de fatigue supplémentaire pour la Lyonnaise

En attendant de jouer à Rio de Janeiro le 4 décembre prochain dans un amical contre le Pérou, l’Allemagne affronte l’Argentine dans la nuit de ce dimanche à lundi (0h15). Pas dans une enceinte brésilienne, mais bien à La Plata dans un stade au nom mythique : Estadio Unico Diego Armando Maradona. Une bonne préparation mais beaucoup de fatigue supplémentaire pour Brand, attendue comme titulaire.