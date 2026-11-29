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L’OL retrouve Monaco ce dimanche au Parc OL. Avant cette nouvelle confrontation, les dix derniers duels entre les deux formations affichent un bilan parfaitement équilibré. Lyon et le club de la Principauté comptent chacun cinq victoires.

Sur les dix dernières confrontations en Ligue 1, l’OL et Monaco n’ont pas réussi à prendre l’ascendant. Les Lyonnais ont notamment enchaîné trois succès entre mai 2023 et avril 2024. Après une victoire 3-1 à domicile, ils s’étaient imposés 1-0 à Louis-II, puis 3-2 au Parc OL.

La tendance s’est ensuite inversée avec deux victoires monégasques consécutives, en août 2024 (2-0), puis en mai 2025 (2-0). Les joueurs de Paulo Fonseca ont retrouvé le chemin du succès en janvier 2026, avec une victoire 3-1 sur le Rocher.

Le but de Kehrer refusé à Monaco

Cette rencontre de janvier avait déjà fait parler au sujet de l’arbitrage. Alors que Monaco pensait reprendre l’avantage sur un corner, Thilo Kehrer avait vu sa tête refusée par Jérôme Brisard, au sifflet ce dimanche. L’arbitre avait sanctionné une faute préalable de Jordan Teze sur Corentin Tolisso. Une décision contestée par les joueurs et les dirigeants monégasques. Dans la foulée, Pavel Šulc avait inscrit le deuxième but lyonnais.

Mais Monaco a remporté le dernier match, le 22 mars dernier, sur le score de 2-1. Le bilan est même totalement équilibré avec 3 victoires à domicile, deux à l’extérieur pour les deux équipes, et même 14 buts marqués chacun.

OL – Monaco, une fin de match sous tension

Le dernier duel entre les deux équipes a également été marqué par l’arbitrage de François Letexier. Alors que l’OL menait au score, les Lyonnais avaient réclamé une faute de Denis Zakaria sur Endrick, victime d’un tirage de maillot au départ de l’action. Le jeu s’était poursuivi jusqu’à la surface lyonnaise, où l’arbitre avait accordé un penalty à Monaco pour une faute de Corentin Tolisso sur Maghnes Akliouche. Folarin Balogun avait transformé la tentative.

La fin de rencontre avait également été marquée par plusieurs exclusions. Jorge Maciel avait reçu un carton rouge après avoir montré les images de l’action à l’arbitre. Paulo Fonseca avait dit comprendre le rouge de son adjoint mais pas le jaune qu’il avait reçu. Nicolas Tagliafico avait ensuite été exclu pour son intervention sur Lamine Camara. Dans le camp monégasque, Sébastien Pocognoli avait lui aussi été renvoyé aux vestiaires après un échange avec le banc lyonnais, et avait à la grande surprise de tout le monde été satisfait de l’arbitrage, expliquant avoir été exclu à cause des tensions avec le banc Lyonnais.