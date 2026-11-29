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De retour contre Lillestrom jeudi, Loïs Openda ne pourra pas aider l’OL ce dimanche soir face à Monaco. L’attaquant belge, touché sur l’action controversée du penalty, n’est pas sur la feuille de match.

Carlos Vicens avait convoqué 22 joueurs et on connaît peut-être bien la raison de ce choix. En regardant la feuille de match de cet OL – Monaco ce dimanche soir, aucune trace de Loïs Openda. L’attaquant belge n’a pas été convié à la rencontre de la 12e journée de Ligue 1, en raison d’une petite gêne. Cette dernière fait notamment suite à l’action litigieuse survenue jeudi soir en Ligue Europa. Sur le penalty sifflé puis annulé par l’arbitre, Openda avait semblé être touché avant de tenir sa place jusqu’à la fin du match. Il était même présent à l’entrainement de veille de match et Carlos Vicens espérait le voir monter en puissance. Ce ne sera pas le cas avec cette absence et un staff qui n’a pas souhaité prendre de risques.