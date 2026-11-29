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Ce dimanche, l’OL affronte Monaco en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Pour ce rendez-vous, Carlos Vicens a innové en alignant Ruben Kluivert sur le côté gauche de la défense. Cela permet à Abner de monter d’un cran.

Un match pour retrouver le podium. Ce dimanche soir, l’OL a la possibilité de faire un joli coup sur le plan comptable. Si la victoire de l’OM en milieu d’après-midi a repoussé l’OL à la sixième place de la Ligue 1, les Lyonnais peuvent faire une très belle opération en cas de succès contre Monaco. Il faut gagner avant de pouvoir autant se projeter. Et après la partition rendue contre Lillestrøm, les supporters attendent forcément un autre visage. Le onze sera bien différent de celui en Ligue Europa avec le retour de titulaires habituels, mais aussi d’innovations de la part de Carlos Vicens.

Nakamura et Nuamah dans des rôles plus axiaux ?

Face à la cascade de blessures dans son groupe, l’entraîneur espagnol a choisi de lancer Ruben Kluivert sur le côté gauche de la défense. Ce choix devrait permettre à l’OL d’évoluer dans un système hybride avec parfois des séquences à trois centraux, permettant à Athekame d’évoluer un cran plus haut à droite et d’avoir Abner à gauche. Cela devrait permettre à l’OL de passer par moment dans une sorte de 3-5-2 avec le duo Nuamah – Nakamura plus axial sur le front offensif.

La composition de l’OL contre Monaco : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Kluivert – Merah, Tessmann, Tolisso – Nuamah, Nakamura, Abner