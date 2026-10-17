OL : avec Moussa Niakhaté, retour à plus de sérénité ?

Le patron est de retour. Dimanche face à Nice, Moussa Niakhaté devrait reformer la charnière centrale avec Felix Bacher. Une présence qui pourrait apporter davantage de maîtrise défensive à une équipe qui a perdu quelques repères en son absence.

La statistique vaut ce qu'elle vaut, mais hormis contre Fenerbahçe lors du barrage de Ligue des champions (1-1 et 1-2), l'OL ne prend presque pas de but avec Moussa Niakhaté sur le terrain. Le Sénégalais a disputé six autres rencontres cette saison, et deux fois seulement, l'équipe a encaissé. C'était contre Le Havre lors du nul 1-1 au mois d'août et Auxerre début septembre (3-1). À Anderlecht mi-septembre, il n'était plus sur la pelouse en seconde période lorsque les Belges ont réduit l'écart (1-2).

Évidemment, tout n'est pas noir ou blanc. Si le footballeur de 30 ans est bien le patron de l'arrière-garde lyonnaise, il ne peut pas tout faire tout seul. Mais son absence à Lens (1-2) et face à Crystal Palace (3-2) n'est pas passée inaperçue. Les Rhodaniens ont cédé à quatre reprises, soit une fois de plus que sur l'ensemble des six affiches de Ligue 1 et de Ligue Europa avant ces deux rendez-vous.

Victime d'un pépin physique aux ischio-jambiers lors du dernier rassemblement des Lions de la Teranga, le défenseur s'apprête à retrouver sa place dans l'axe. Dimanche contre Nice (20h45), il est attendu comme titulaire. Il devrait reformer la paire avec Felix Bacher. "Il a pu s’entraîner avec nous depuis mardi, mais sans grande intensité", précisait mercredi Paulo Fonseca. Sur le banc face aux Anglais, il est désormais "prêt à jouer", a confirmé son entraîneur dans la foulée du succès européen.

Sans Niakhaté, moins de maîtrise et plus d'approximations

Un retour qui fera sans doute du bien à l'édifice de l'OL. Car au-delà des buts concédés, on a bien vu que tout était plus fragile contre les Lensois et les Londoniens. On a observé des approximations, des étourderies, moins de maîtrise, et parfois un manque d'agressivité qui ne permettent pas d'être serein. Parmi les meilleures défenses de l'Hexagone depuis le début de l'exercice précédent, les coéquipiers de Dominik Grief n'ont pas le luxe de descendre en dessous de certains standards s'ils veulent gagner.

Mais cela ne veut pas forcément dire que Ruben Kluivert a fait un mauvais intérim. Au contraire même contre les Eagles, où il a muselé Jørgen Strand Larsen et gagné des duels devant Ismaïla Sarr. Sa vitesse et ses qualités physiques sont très précieuses. "Tous les joueurs de l’effectif sont importants. On sait que certains jouent moins et d’autres sont davantage utilisés. Mais ça va sûrement bouger durant toute la saison. On a beaucoup de matchs, avec la Ligue Europa, la Coupe de France et la Ligue 1. Tout le monde aura sa chance. Le plus important, comme Ruben l’a très bien fait, c’est de la saisir quand on est sur le terrain", expliquait Zachary Athekame.

Kluivert, une solution sur les côtés, pour d'autres options tactiques

Plus généralement, Paulo Fonseca a apprécié "le premier acte parfait défensivement" de son groupe jeudi. Mais après le repos, le Portugais a constaté, comme tout le monde, que ses troupes "ont davantage pensé à défendre le résultat qu'à contrôler le ballon." Par le passé, cet aspect conservateur a souvent été dénoncé. Et sur le sujet, la présence de Moussa Niakhaté ne change pas grand-chose, bien qu'il soit précieux avec le cuir, notamment dans sa relation avec Tyler Morton et sa capacité à trouver des passes vers l'avant qui cassent des lignes.

Pouvoir aligner son vice-capitaine offre également d'autres options tactiques au technicien lusitanien. En effet, pour la confrontation dominicale, il pourrait décaler Ruben Kluivert à gauche et ainsi faire souffler Abner. Avec les blessures de Mohamed Ouedraogo et de Nicolas Tagliafico, le Brésilien doit enchaîner. Mais le Néerlandais est capable d'évoluer à ce poste, il l'a montré à quelques reprises en 2025-2026. Dans un style différent, le fils de Patrick aura son mot à dire, dans une période où les rotations devraient être un peu plus nombreuses.