Moussa Niakhaté (OL) est "prêt à jouer"contre Nice

De retour dans le groupe de l'OL jeudi soir face à Crystal Palace, Moussa Niakhaté n'est pas entré en jeu. Cependant, Paulo Fonseca a laissé entendre que le défenseur sénégalais pourrait avoir des minutes dimanche face à Nice (20h45).

Comme l'ensemble des remplaçants au coup d'envoi, il a eu le droit à une séance spéciale au coup de sifflet final. Jeudi soir, Moussa Niakhaté a transpiré, mais pas parce qu'il a dû se frotter à l'attaque de Crystal Palace, comme à son époque de Nottingham Forest. Pour le deuxième match de Ligue Europa, le Sénégalais est gentiment resté assis sur le banc de touche. Revenu touché de sélection, le défenseur avait dû faire l'impasse sur le déplacement à Lens vendredi dernier. Après deux entraînements "sans grosse intensité", il avait malgré tout fait son retour dans le groupe pour affronter son ancien coach Pierre Sage.

Un retour qui permet de faire souffler les latéraux ?

Cependant, il s'est simplement contenté de faire des longues courses au coup de sifflet final avec le reste des remplaçants entrés ou non en cours de jeu face aux Eagles. Après avoir rongé son frein en Ligue Europa, Moussa Niakhaté devrait retrouver le chemin des terrains dès dimanche face à Nice. S'il n'a pas donné des précisions sur son utilisation, Paulo Fonseca a confié que son vice-capitaine "est prêt à jouer" face aux Aiglons. Cela pourrait permettre d'avoir plus de solutions défensives sur les côtés avec un Ruben Kluivert capable de dépanner à droite comme à gauche.