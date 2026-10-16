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Karim Benzema lors de son Ballon d'Or au Parc OL
Karim Benzema lors de son Ballon d’Or au Parc OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : Karim Benzema"a longtemps réfléchi" à un retour à l'OL

  • par Enzo Catolino

    • Karim Benzema de retour à l'OL ? Karim Djaziri, ancien agent de l'attaquant, a révélé que l'attaquant avait sérieusement envisagé de revenir dans son club formateur. Un retour qui n'a finalement pas pu se concrétiser en raison de sa situation contractuelle avec l'Arabie Saoudite.

    Karim Benzema de retour à l'Olympique lyonnais ? Si la rumeur peut paraître folle, l'hypothèse a été étudiée sérieusement par le Ballon d'Or 2022. À l'occasion du lancement du Riolo Club sur RMC, Karim Djaziri, son agent historique, est revenu sur l'attachement de l'ancien attaquant du Real Madrid à son club formateur. À 38 ans, le Français n'a toutefois pas pu rejoindre sa ville natale lors du dernier mercato estival. Le directeur sportif de l'OL, Matthieu Louis-Jean, avait d'ailleurs reconnu début septembre l'existence de contacts par un intermédiaire et non avec le joueur, tout en expliquant que l'opération était impossible à réaliser. Karim Benzema a un engagement contractuel avec l'Arabie saoudite, qui l'empêche d'évoluer dans un autre pays.

    "C'est sa ville, son équipe, son club"

    Karim Djaziri a confirmé que l'idée d'un retour à Lyon avait occupé les pensées de son ancien protégé. "Il y a réfléchi pendant longtemps de revenir à Lyon. C'est sa ville, son équipe, son club", a-t-il expliqué. L'ancien agent a également insisté sur la trajectoire de Karim Benzema, marquée par son passage dans deux institutions du football européen. "Il a fait une carrière exceptionnelle. Le plus grand club français de l'époque, il joue dedans. Le plus grand club européen de l'époque, il joue dedans", a-t-il souligné.

    L'ancien Lyonnais a ensuite poursuivi sa carrière en Arabie saoudite, d'abord à Al-Ittihad avant de rejoindre le rival Al-Hilal, qu'il a quitté cet été. Karim Benzema n'a plus disputé de rencontre depuis le 28 août dernier. Si son retour à Lyon pouvait constituer une hypothèse en août, aujourd'hui, il n'en est plus rien, de quoi soulever la question d'une retraite.

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