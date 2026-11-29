OL – Monaco (1-3) : remonté contre Mr Brisard, Louis-Jean parle de « vol »
Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées
Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées
Ah bah je trouve ça très bien qu’il gueule Louis Jean. A un moment donné, trop c’est trop. Sur ce match, il y a Athekame qui se fait faucher dans la surface, et là on siffle une faute hallucinante pour refuser un but à la 88e ! Je rappelle aussi que contre Lillestrom on se fait refuser un penalty alors que Openda se fait sécher au niveau de la hanche et écraser le tibia alors qu’il aurait pu récupérer le ballon. Openda, d’ailleurs blessé ce soir, tellement il y avait rien… Je rappelle que contre Lille Nuamah s’est fait refuser un but magnifique pour une soi-disant faute de Bidstrup en dehors du jeu, puisque le gardien était complètement hors de portée. Je ne parle là que des 3 derniers matchs ! Si on remonte jusqu’à Merah et ça glisse, c’est une succession de décisions tout aussi hallucinante que anti football ! Le rouge de Morton a Rennes et le mensonge de la dna qui a suivi… Louis Jean a raison sur toute la ligne, jusqu’à parler de la chute du produit L1. Et en insistant bien sur le fait que oui l’équipe n’est pas au mieux, mais ça n’empêche que ce soir on est à 2-2 à la 88e !! Et que Lillestrom il y a toutes les chances qu’on les batte avec ce peno. Et que contre Lille le but refusé aurait pu coûter 2 points ! Pour ne parler que des 3 derniers matchs…
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.