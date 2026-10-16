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Corentin Tolisso buteur contre Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Corentin Tolisso devient le joueur le plus capé de l'OL en Ligue Europa

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Grâce à la victoire de l'OL face à Crystal Palace (3-2), jeudi soir, Corentin Tolisso est devenu le joueur lyonnais ayant disputé le plus de matchs en Ligue Europa. Le capitaine dépasse désormais Anthony Lopes, avec qui il partageait ce record depuis le match à Anderlecht.

    Corentin Tolisso continue d'écrire son nom dans l'histoire de l'Olympique lyonnais. Ce jeudi, lors de la réception de Crystal Palace en Ligue Europa, le milieu de terrain a participé au succès des siens, en ayant inscrit le premier but de la rencontre (3-2). C'est une rencontre qui lui a permis de franchir un nouveau cap sur le plan individuel. Avant cette deuxième journée de la compétition, le capitaine lyonnais était à égalité avec Anthony Lopes, les deux hommes comptant chacun 40 apparitions en Ligue Europa ou sa devancière, la Coupe UEFA (terminée en 2009).

    Lacazette complète le podium

    Le rendez-vous contre Crystal Palace était donc l'occasion pour le numéro 8 de s'installer seul en tête du classement. En prenant part à cette rencontre européenne, le capitaine lyonnais a dépassé son ancien coéquipier et gardien de l’OL. Une nouvelle distinction pour Corentin Tolisso, qui poursuit son histoire avec son club de cœur. Les deux hommes avaient notamment partagé une campagne européenne marquante en 2016-2017, lorsque l’OL avait atteint les demi-finales de la Ligue Europa, face à l'Ajax Amsterdam. Derrière eux, Alexandre Lacazette occupe la troisième place de ce classement avec 35 rencontres disputées.

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 16 Oct 26 à 12 h 49

      Un très bon joueur, on a la chance de l'avoir.
      Un très bon gardien, on a eu Ia chance de l'avoir.

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