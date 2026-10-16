Réunis en assemblée générale ce vendredi 16 octobre au Parc OL, les actionnaires du club ont voté le retour à la dénomination Olympique Lyonnais Groupe. Le nom Eagle Football Group, adopté le 11 décembre 2023, est ainsi appelé à disparaître, même si le changement ne prendra pas effet immédiatement.

C'est une nouvelle page dans l'évolution institutionnelle de l'Olympique lyonnais. Ce vendredi, les actionnaires d'Eagle Football Group étaient réunis à Décines pour se prononcer sur plusieurs résolutions, dont le changement de dénomination sociale de la société. Le projet a finalement été approuvé. Le groupe doit retrouver le nom OL Groupe après trois ans sous l'appellation Eagle Football Group.

Un retour à la normale

Le nom Eagle Football Group avait été adopté le 11 décembre 2023, dans le cadre de l'organisation mise en place sous John Textor. Le retour à OL Groupe marque une nouvelle identité dans la société, désormais présidée par Michele Kang. Toutefois, il convient de distinguer cette modification du projet de transfert de la cotation des actions vers Euronext Growth. Cette opération a également été soumise au vote des actionnaires, mais elle répond à une démarche distincte concernant le marché boursier sur lequel les titres du groupe sont négociés. Selon le calendrier prévisionnel communiqué par la société, ce transfert pourrait intervenir au plus tôt le 16 décembre, sous réserve de la clôture de l’offre publique d’achat annoncée par Olympe Bidco.