Première Ligue : OL Lyonnes fera sans Weir contre le PSG

Déjà obligée de faire l’impasse sur le deuxième match de l'Écosse mardi, Caroline Weir ne pourra pas jouer contre le PSG samedi. Elle est la seule absente notable côté OL Lyonnes pour ce choc.

Comme préparation de choc, on a connu mieux. Comme la LFFP en a souvent l’habitude, le "hasard" du calendrier a voulu que le classique entre le PSG et OL Lyonnes tombe directement après une trêve internationale. Pas de temps donc pour Jonatan Giráldez ni Paulo Cesar de préparer cet affrontement, qui a perdu un peu de sa saveur avec l’instauration des play-offs et le relatif déclin du club parisien. Ce vendredi, à la veille du déplacement au Parc des Princes, le technicien espagnol pouvait compter sur un effectif au complet.

Giraldez ne va pas manquer de solutions

Enfin presque, il manquait Caroline Weir à l’appel. L'Écossaise était bien présente au GOLTC, mais elle s’est contentée d’un travail en salle. La faute à "une petite blessure musculaire" contractée en sélection et qui lui a notamment fait manquer le deuxième match contre la Roumanie. Rien de bien méchant pour Giraldez qui ne souhaite pas prendre de risque avec sa joueuse alors que le prochain match se tiendra une semaine plus tard face à Marseille. Caroline Weir est la seule absente notable, avec Johanna Kaneryd, en rééducation pour sa rupture du ligament.