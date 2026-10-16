Actualités
Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea
Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Première Ligue : OL Lyonnes fera sans Weir contre le PSG

  • par David Hernandez

    • Déjà obligée de faire l’impasse sur le deuxième match de l'Écosse mardi, Caroline Weir ne pourra pas jouer contre le PSG samedi. Elle est la seule absente notable côté OL Lyonnes pour ce choc.

    Comme préparation de choc, on a connu mieux. Comme la LFFP en a souvent l’habitude, le "hasard" du calendrier a voulu que le classique entre le PSG et OL Lyonnes tombe directement après une trêve internationale. Pas de temps donc pour Jonatan Giráldez ni Paulo Cesar de préparer cet affrontement, qui a perdu un peu de sa saveur avec l’instauration des play-offs et le relatif déclin du club parisien. Ce vendredi, à la veille du déplacement au Parc des Princes, le technicien espagnol pouvait compter sur un effectif au complet.

    Giraldez ne va pas manquer de solutions

    Enfin presque, il manquait Caroline Weir à l’appel. L'Écossaise était bien présente au GOLTC, mais elle s’est contentée d’un travail en salle. La faute à "une petite blessure musculaire" contractée en sélection et qui lui a notamment fait manquer le deuxième match contre la Roumanie. Rien de bien méchant pour Giraldez qui ne souhaite pas prendre de risque avec sa joueuse alors que le prochain match se tiendra une semaine plus tard face à Marseille. Caroline Weir est la seule absente notable, avec Johanna Kaneryd, en rééducation pour sa rupture du ligament.

    à lire également
    Corentin Tolisso devient le joueur le plus capé de l'OL en Ligue Europa

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Thomas Jorgensen (Toulouse) tente de passer Mohamed Ouedraogo
    OL : Mohamed Ouedraogo s'est fait opérer 15:10
    Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea
    Première Ligue : OL Lyonnes fera sans Weir contre le PSG 14:20
    Le logo de l'OL
    Suite à l'assemblée générale, Eagle Football Groupe redevient OL Groupe 13:30
    Corentin Tolisso devient le joueur le plus capé de l'OL en Ligue Europa 12:40
    Karim Benzema lors de son Ballon d'Or au Parc OL
    Mercato : Karim Benzema"a longtemps réfléchi" à un retour à l'OL 11:50
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Moussa Niakhaté (OL) est "prêt à jouer"contre Nice 11:00
    Noah Nartey lors d'OL - Crystal Palace
    Ligue Europa : l'OL parmi les dix clubs à avoir fait un sans-faute 10:15
    Axel Disasi, défenseur de Crystal Palace
    Disasi (Crystal Palace)"regrette" la première mi-temps "ratée" contre l'OL 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL - Crystal Palace
    Athekame après OL - Crystal Palace (3-2) : "On est allés chercher cette victoire" 08:45
    Tyler Morton lors de Real Betis - OL
    OL : Morton toujours handicapé par sa pubalgie 08:00
    Khalis Merah observant Walter Benitez lors d'OL - Crystal Palace
    Contre Crystal Palace, l'OL a tenté de faire du neuf offensivement 07:30
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Sage après OL - Crystal Palace (3-2) : "J'aime revenir à Lyon, mais pas pour perdre" 15/10/26
    Pavel Sulc buteur lors d'OL - Crystal Palace
    Šulc après OL - Crystal Palace (3-2) : "Tout le monde m'a dit que c'était un but à la Pavel" 15/10/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Sparta Prague
    Fonseca après OL - Crystal Palace (3-2) : "J'ai aimé notre match offensif et défensif" 15/10/26
    Ernest Nuamah lors d'OL - Crystal Palace
    OL - Crystal Palace (3-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 15/10/26
    La joie des joueurs de l'OL sur le but de Corentin Tolisso contre Crystal Palace
    Ligue Europa : victorieux contre Crystal Palace (3-2), l'OL se retrouve déjà dans une bonne posture 15/10/26
    Khalis Merah lors de Young Boys - OL
    OL - Crystal Palace : Merah en pointe, Nartey au milieu 15/10/26
    Amantino Mancini, ancien joueur de la Roma
    Mercato : bourreau de l'OL, Mancini avait suscité un intérêt lyonnais 15/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut