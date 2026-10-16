OL : Mohamed Ouedraogo s'est fait opérer

Touché par une rupture du ligament croisé lors de la trêve internationale, Mohamed Ouedraogo va manquer une très grosse partie de la saison. Le latéral gauche de l'OL a subi une intervention chirurgicale en début de semaine et démarre ainsi son processus de rééducation.

Ce dimanche, il sera encore la seule option pour occuper le couloir gauche de la défense. Paulo Fonseca a certes évoqué la possibilité de décaler Ruben Kluivert, néanmoins, Abner est le seul joueur de formation disponible dans l'effectif de l'OL à l'heure actuelle. Revenu touché de sélection, Nicolas Tagliafico devrait être absent "trois semaines" selon son coach, tandis que les supporters lyonnais ne sont pas prêts de revoir Mohamed Ouedraogo. Recruté cet été et ayant du mal à se montrer à la hauteur jusqu'à maintenant, le Burkinabé a eu le malheur de se blesser en fin de trêve internationale.

Le compte à rebours désormais lancé

Une rupture du ligament croisé qui va le tenir éloigné des terrains pendant de longs mois. Un retour avant la fin de la saison est forcément espéré par le staff lyonnais, mais le latéral va devoir prendre son mal en patience. Son processus de rééducation va en tout cas bientôt commencer puisqu'il est enfin passé sur le billard. Après avoir rencontré le chirurgien, Ouedraogo s'est fait opérer mardi. Une opération qui lance donc le compte à rebours avant de pouvoir retrouver les terrains.