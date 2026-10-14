Absent à Lens après être rentré tardivement de sélection nationale, Nicolas Tagliafico ne sera pas plus présent contre Crystal Palace jeudi (18h45). Le latéral de l'OL est revenu avec une blessure musculaire d'Argentine et sera absent pour trois semaines d'après Paulo Fonseca.

Il y avait une abondance au poste, il n'y a désormais plus qu'une solution. Après Mohamed Ouedraogo, victime d'une rupture du ligament croisé, Paulo Fonseca va devoir faire sans Nicolás Tagliafico pour quelques semaines. Absent à l'entraînement ce mercredi matin à la veille du match, l'Argentin sera en tribunes jeudi soir contre Crystal Palace. N'ayant pas pu faire le déplacement à Lens en raison d'un retour tardif de sélection, le latéral est surtout revenu blessé comme l'a annoncé le coach de l'OL. "Nicolas Tagliafico est revenu blessé du rassemblement avec l’Argentine. Il a eu une blessure musculaire lors du match qu'il a joué et ce devrait être pour trois semaines", a regretté Fonseca.

Des options à repenser à gauche

Sans Tagliafico et Ouedraogo, Abner est donc la seule option pour occuper le couloir gauche de la défense. Cependant, avec le retour de Moussa Niakhaté qui sera "dans le groupe", Paulo Fonseca pourrait aussi avoir l'opportunité d'avoir Ruben Kluivert sur ce poste, quand bien même il n'est pas un spécialiste. Mais le Néerlandais avait montré la saison passée qu'il pouvait rendre des services.