Paralluelo et Dumornay (OL Lyonnes) buteuses en sélection

Mardi marquait la dernière journée de la trêve internationale pour les joueuses d'OL Lyonnes. Dans le duel de Lyonnaises, Lily Yohannes et Salma Paralluelo n'ont pas réussi à se départager (2-2). Mais l'Espagnole a inscrit un but.

À la différence des garçons, la trêve internationale a été plutôt expéditive chez les féminines. Une dizaine de jours, mais seulement deux séances vraiment au complet pour Jonatan Giraldez en vue du choc contre le PSG. Mardi soir, les dernières internationales d'OL Lyonnes disputaient des matchs à enjeux pour la Coupe du monde 2027 mais aussi des amicaux. C'est notamment le cas de l'autre côté de l'Atlantique avec un choc entre les États-Unis et l'Espagne. Après un premier nul à Washington, les deux sélections n'ont pas réussi à se départager une fois de plus. Un score de parité 2-2 dans lequel Salma Paralluelo s'est distinguée.

Une lourde défaite pour Haïti

Si elle n'a joué que la première mi-temps, l'ailière d'OL Lyonnes a marqué le deuxième but espagnol. Lily Yohannes est de son côté entrée à l'heure de jeu à la place de Lindsey Heaps. En Amérique du Sud, c'est un autre classique qui se jouait à São Lourenço da Mata entre l'Argentine et le Brésil. Pas de vainqueur non plus (2-2) avec Tarciane qui a joué une heure en défense centrale. Enfin, Melchie Dumornay a également trouvé le chemin des filets dans ses retrouvailles avec Joe Montemurro, sélectionneur de l'Australie. En trouvant la faille à la 3e minute, l'Haïtienne a inscrit l'unique but de sa sélection qui s'est lourdement inclinée en région parisienne face aux Maltidas (1-7).