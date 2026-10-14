OL - Crystal Palace : Niakhaté à l’entraînement, Tagliafico absent

Bonne nouvelle pour l'Olympique lyonnais, Moussa Niakhaté était présent à l'entraînement ce mercredi matin, à la veille de la réception de Crystal Palace. Le défenseur central pourrait faire son retour plus rapidement que prévu. Sa présence à cette séance constitue en tout cas un élément à suivre avant le rendez-vous européen de ce jeudi.

Touché aux ischio-jambiers lors de la trêve internationale avec le Sénégal, Moussa Niakhaté avait manqué le déplacement à Lens, vendredi dernier. Son absence avait obligé Paulo Fonseca à revoir ses options dans l'axe de la défense. Le technicien portugais s'était également montré assez pessimiste quant à la disponibilité du joueur pour la réception de Crystal Palace et visait surtout un retour face à l'OGC Nice, ce dimanche. La présence de Moussa Niakhaté à l'entraînement ce mercredi matin représente un signe très encourageant pour l'OL. Après le verdict sur la blessure de Loïs Openda, une bonne nouvelle arrive peut-être pour les supporters de l'OL, qui devraient cependant ne pas voir Nicolas Tagliafico jeudi soir. Absent à Lens, l'Argentin n'était pas à la séance collective.

Niakhaté vraiment apte ?

Pendant son indisponibilité, le Sénégalais avait repris le travail individuel, dans l'espoir de retrouver rapidement les terrains. Son éventuel retour soulagera certainement Paulo Fonseca, qui doit composer avec son absence dans le secteur défensif. Il reste maintenant à savoir dans quelles conditions le Lyonnais a participé à la séance. La conférence de presse d'avant-match doit permettre d'en savoir davantage sur son état physique et sa capacité à être dans le groupe.